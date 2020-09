‘Verzoek om schrappen coronaboetes zit in de molen’

Goed nieuws voor mensen die een coronaboete hebben gekregen: het ministerie van Justitie en Veiligheid buigt zich op dit moment serieus over een verzoek om ‘coronaboetes’ kwijt te schelden.

Dat verzoek is gedaan door advocaat Frank van Ardenne namens vier ‘taartjes-eters’ uit Schiedam en andere cliënten. Tegen persbureau ANP zegt de advocaat dat hij bericht heeft gekregen van het ministerie, „dat zijn verzoek om boetes te seponeren of te herzien aan de hand van een generaal pardon in behandeling is genomen”.

Duidelijkheid rondom coronaboetes

De advocaat vermoedt dat het verzoek sneller dan normaal zal worden behandeld, gezien de recente ophef rond de bruiloft van minister Grapperhaus. „Iedereen die hiermee worstelt heeft behoefte aan duidelijkheid”, zegt Van Ardenne.



Heeft @ferdgrapperhaus @cdavandaag z'n mega coronaboete al betaald en een strafblad gekregen? Waarom niet? #klassenjustitie — Carlos Zacharioudakis (@ElGriego79) September 3, 2020

Taartjes-eters

Bij de boete voor de taartjes-eters ging het om een stel in Schiedam dat in mei bezoek kreeg van hun ouders. Zij stonden met taart op de stoep. Omdat een van de ouders geen trappen kon lopen, besloten ze de taart buiten op te eten met 1,5 meter onderlinge afstand. Vervolgens legden handhavers boetes op van bijna 400 euro per persoon voor „samenscholing in de open lucht”.



Taarteters op puntje van hun stoel: toch geen strafblad voor overtreden coronaregel? – #rijnmond https://t.co/2Ria6m7cdr — Frank van Ardenne (@frankvanardenne) September 4, 2020

Omdat minister Grapperhaus de coronaregels zelf ook niet goed heeft gehanteerd, verzocht de Rotterdamse advocaat Frank van Ardenne de minister in een brief om gebruik te maken van zijn bevoegdheid als minister om de boetes kwijt te schelden. Niet alleen voor de taartjes-eters, maar ook voor anderen.

