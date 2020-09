Californië maakt zich op voor hittegolf met ‘buitengewoon gevaarlijke omstandigheden’

De Amerikaanse staat Californië zet zich schrap voor een extreem warme hittegolf met recordbrekende temperaturen. Die kunnen oplopen tot 50 graden.

Ook al is het september: in de staat Californië wordt dit weekend extreem heet en droog weer voorspeld. En dat terwijl de staat nog aan het bijkomen is van een hittegolf die vorige maand een reeks verwoestende bosbranden heeft verergerd. Vanaf vandaag zullen de temperaturen naar verwachting nog verder stijgen. Het worden mogelijk de heetste dagen ooit voor de staat.



A loop of heat risk across CA as it increases to high/very high levels this holiday weekend. Please use caution during this extremely dangerous heat wave! The combination of hot temps, both during the day & night, will accumulate toward heat stress. #LAheat #CAwx #LAweather pic.twitter.com/lVxJGyfvmv — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) September 4, 2020

Zwaar weekend in Californië

Deze hittegolf zal wel korter duren dan de voorgaande hittegolven. Het National Weather Service voorspelt dat de temperaturen maandag weer zullen dalen en dat een harde wind, die de vlammen van de bosbranden kan aanwakkeren, nu ontbreekt. Toch zal het voor velen een heftig en zwaar weekend worden, zo voorspelt het ‘Amerikaanse KNMI’.



"This is a very dangerous situation…" 🥵🥵🥵@NWSLosAngeles has some important heat safety reminders as southern California gets enveloped by some of the hottest weather in recent years.#CAwx #HeatSafety #LaborDayWeekend pic.twitter.com/5vTOybKmLB — WeatherNation (@WeatherNation) September 5, 2020

Met name morgen en maandag krijgt Californië te maken met extreme hitte, meldt het Weather Service. Die temperaturen brengen „buitengewoon gevaarlijke omstandigheden” met zich mee. Op sommige plekken kan het 50 graden worden. Om dat in context te plaatsen: normaal is het in september rond de 30 graden.

De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, heeft de noodtoestand uitgeroepen. Het is dan mogelijk om energiecentrales harder te laten draaien om stroomuitval te voorkomen. Door alle ventilatoren en airco’s die overuren maken, is dat hard nodig.

Sneeuw

Ook in het zuidwesten van de Verenigde Staten wordt het extreem heet, met temperaturen ruim boven de 40 graden. En in de staten Louisiana en Arizona worden temperaturen van rond de 38 graden gemeten.

De temperaturen zullen naar verwachting begin volgende week weer dalen. In de omgeving van Denver (Colorado) wordt het dit weekend nog ruim dertig graden en is er een paar dagen later zelfs kans op sneeuw.

