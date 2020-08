Minder coronaboetes boa’s na beelden bruiloft Grapperhaus

Als Grapperhaus het goede voorbeeld niet geeft, waarom dan nog ‘coronaboetes’ uitschrijven? Dat moeten boa’s hebben gedacht na niet zo handige huwelijksfoto’s van de minister.

Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) hebben de afgelopen dagen in elk geval minder coronaboetes uitgeschreven. Dat komt, zo is vandaag bekend geworden, door de beelden die naar buiten zijn gekomen van de bruiloft van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Daarop was te zien dat de aanwezige gasten niet steeds op 1,5 meter afstand van elkaar waren.

Begrip na Grapperhaus steeds kleiner

„Het begrip voor de coronaboete wordt steeds kleiner. En dat merkt de boa. Het is ingewikkeld om uit te leggen waarom mensen een coronaboete kunnen krijgen als de verantwoordelijke minister zich zelf niet aan de regels houdt”, zei Richard Gerrits, voorzitter van de vakbond BOA ACP, tegen de NOS. „In soortgelijke situaties, dus met groepen mensen die te dicht bij elkaar staan, gaan we bekeuringen liever uit de weg. We laten het dan bij een waarschuwing.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In de Telegraaf.#Grapperhaus pleit zichzelf volledig vrij en vindt excuses al helemaal niet nodig. Kritiekloos.https://t.co/qEDnw0U5Ip — Mark de Hollander (@markdehollander) August 27, 2020

Boa’s zelf zijn ook boos over de situatie, zegt de vakbondsvoorzitter. „Dit doet natuurlijk afbreuk aan onze geloofwaardigheid. Onze taak is om te handhaven, dan zou het helpen als de bewindspersoon het goede voorbeeld geeft.”

Grappershaus: Spijt

Dat minister Ferd Grapperhaus en zijn gasten tijdens zijn huwelijk de 1,5 meter niet altijd even goed hebben kunnen naleven, is iets waar hij spijt van heeft. Dat liet hij gisteren weten. „Ondanks alle genomen maatregelen, zijn er helaas momenten geweest waar de 1,5 meter afstand niet in acht genomen is. Dat spijt me, juist een minister moet altijd het goede voorbeeld geven.”

Nadat er ontsteltenis was ontstaan over het feit dat Grapperhaus geen boete hoefde te betalen, meldde hij via een woordvoerder dat hij 780 euro naar het Rode Kruis had overgemaakt. Zijn ‘symbolische boete’ was twee maal het bedrag van een coronaboete. Desondanks vonden velen dat de minister door ‘misplaatste arrogantie’ had moeten opstappen. Anderen vonden dat er wel erg veel ophef was, aangezien half Nederland zich schuldig maakt aan momenten waarop de gevraagde afstand niet wordt gehouden.

Gegrapt werd er ook:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gelekt: appgesprek tussen Halsema en Grapperhaus op bruiloft https://t.co/ve5ooQcVDn — De Speld (@DeSpeld) August 27, 2020

Lees ook: Dinsdag weer persconferentie Rutte, disco’s en nachtclubs blijven dicht