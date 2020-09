Nieuwe foto’s opgedoken van Ferd Grapperhaus die coronaregels overtreedt

De bruiloft van CDA-minister Ferd Grapperhaus blijft een veelbesproken onderwerp. Niet vanwege de jurk van zijn vrouw Elisabeth, maar opnieuw vanwege beelden die zijn opgedoken. Te zien is de hoe de minister van Justitie en Veiligheid zich opnieuw niet aan de coronaregels houdt.

Grapperhaus stapte zaterdag 22 augustus in het huwelijksbootje met zijn vrouw Elisabeth, maar al snel werd bekend dat hij spijt had. Niet vanwege zijn jawoord, maar omdat hij en zijn gasten zich niet hielden aan de anderhalvemeterregel tijdens de ‘bordesfoto’ op de trappen voor het stadhuis in Bloemendaal.

Knuffelde Grapperhaus

Nu blijkt dat moment niet het enige te zijn waar de minister de coronaregels overtreedt. Shownieuws liet gisteravond zien dat Grapperhaus tijdens de lunch dichtbij de gasten staat, zijn schoonmoeder een knuffel gaf en het leek alsof hij een man een hand gaf.



Heb je eindelijk een goed excuus je schoonmoeder niet te hoeven knuffelen…#Grapperhaus — Chantal Huisman (@ChantalHuisman1) September 2, 2020

Shownieuws heeft de minister nog om een reactie gevraagd op de nieuwe foto’s. Zijn woordvoerder laat weten: „We hebben niks toe te voegen aan de verklaring van afgelopen donderdag.”

Coronaboete

De minister bood vorige week uitgebreid zijn excuses voor aan. Volgens hem heeft hij zijn gasten meerdere malen „uitdrukkelijk” verzocht zich te houden aan de coronaregels. Dat dit niet is gebeurd, spijt hem ten zeerste, zei de minister. Ook betaalde hij twee keer de waarde van een coronaboete: 780 euro. Een symbolische boete, die hij overmaakte aan het Rode Kruis. Het bedrag staat symbool voor hem en zijn kersverse echtgenote. Vandaag debat

Rutte zei gisteravond tijdens de persconferentie over Grapperhaus: „Niemand is heilig, en als je een fout maakt, geef je die toe. Dat heeft hij gedaan. Wat dat betreft is hij wat mij betreft geloofwaardig.”

Vandaag wordt Grapperhaus door de Tweede Kamer aan de tand gevoeld (wel op afstand) over zijn geloofwaardigheid. De nieuwe beelden zullen ongetwijfeld nieuw voer zijn voor discussie.

