Clubs nog dicht, coronamaatregelen straks vooral regionaal

Discotheken en clubs moeten de deuren voorlopig gesloten houden. Dat blijft volgens minister-president Mark Rutte noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus binnen de perken te houden. In verpleeghuizen met corona moet meer worden getest en coronamaatregelen worden straks vooral regionaal genomen.

„Het risico op nieuwe uitbraken is gewoon te groot”, aldus de premier vanavond over disco’s en clubs, tijdens een volgende persconferentie over de genomen coronamaatregelen.

Routekaart coronamaatregelen

Volgens de ‘routekaart’ die het kabinet eerder dit jaar presenteerde voor de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen, zouden de discotheken en clubs op 1 september wellicht weer open kunnen. Toen al werd gewaarschuwd dat dit afhankelijk zou zijn van de situatie op dit moment.



Rutte: ‘Het is spannend’

Rutte noemt de ontwikkelingen op dit moment „niet alarmerend, maar wel spannend” nu de vakantie voorbij is en scholen en sportverenigingen weer zijn begonnen. Het aantal besmettingen ligt nog altijd hoger dan in juli, maar is afgelopen week niet verder gestegen. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen is „stabiel op een niveau dat de zorg aankan”.

De premier wijst er evenwel op dat in sommige andere landen het aantal coronagevallen nog wel sterk toeneemt. Dat maakt het volgens hem noodzakelijk om waakzaam te blijven. „Het virus heeft geen paspoort.”

Wekelijkse test bij verpleeghuis met coronabesmetting

Het kabinet gaat wekelijks testen in verpleeghuizen waar een coronabesmetting is aangetroffen. Dat kondigde minister Hugo de Jonge aan tijdens dezelfde persconferentie over het coronabeleid.

Het OMT, het team van experts waar het kabinet zich op baseert, had geadviseerd om wekelijks te testen bij alle bewoners en werknemers van een verpleeghuis als er sprake is van een besmetting of uitbraak.

Kabinet Rutte richt zich helemaal op regionaal

Het kabinet komt met een regionaal beoordelingsysteem om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op basis van een wekelijkse evaluatie wordt dan bepaald of het in een veiligheidsregio de goede kant op gaat, of dat er strengere maatregelen moeten worden getroffen. Dat schreef diezelfde Hugo de Jonge vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het nieuwe systeem gaat als het goed is half september in.

De escalatieladder, zoals De Jonge het noemt, kent drie trappen: waakzaam, zorgelijk en ernstig. In de eerste categorie komen er weinig nieuwe besmettingen bij, en is er genoeg zorgcapaciteit. Als de situatie zorgelijk is, stijgt het aantal nieuwe besmettingen en neemt de druk op de zorg toe. Aanvullende maatregelen zijn dan nodig, aldus de minister.

Ernstig? Dan hard ingrijpen

Als een regio er ‘ernstig’ aan toe is, is hard ingrijpen nodig. Het aantal besmettingen stijgt dan snel, en het bron- en contactonderzoek is niet meer effectief. De beschikbare zorgcapaciteit is dan ook niet meer voldoende.

Maatregelen worden toegespitst op de situatie in een regio, aldus De Jonge. „Als bijvoorbeeld uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat verspreiding van het virus vooral via thuisfeestjes plaatsvindt, liggen maatregelen gericht op drukte in binnensteden minder voor de hand.”

Coronamaatregelen soms adviserend, soms dwingend

De maatregelen kunnen adviserend van aard zijn, maar ook dwingender. Er kan bijvoorbeeld worden gehandhaafd op de basisregels, zoals de 1,5 meter afstand, of groepsvorming kan worden beperkt. Ten minste wekelijks gaat het ministerie de situatie per regio bespreken met onder meer de GGD’en, het RIVM en decentrale overheden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens op het zogenoemde coronadashboard.

Op dat dashboard, dat te vinden is op de website van het RIVM, staan nu al onder meer het aantal positieve tests en ziekenhuisopnamen aangegeven. Voor tachtig locaties staat ook aangegeven hoeveel virusdeeltjes er in het rioolwater zijn aangetroffen.

