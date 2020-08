Grapperhaus maakt symbolische boete over, ‘waarom geen strafblad?!’

Minister Ferd Grapperhaus betaalt twee keer de waarde van een coronaboete. Een symbolische boete.

Dat minister Ferd Grapperhaus en zijn gasten tijdens zijn huwelijk de 1,5 meter niet altijd even goed hebben kunnen naleven, is iets waar hij spijt van heeft. Zo liet hij gisteren weten. „Ondanks alle genomen maatregelen, zijn er helaas momenten geweest waar de 1,5 meter afstand niet in acht genomen is. Dat spijt me, juist een minister moet altijd het goede voorbeeld geven.”

Op social media ging het helemaal los. Mensen vonden dat hij moest aftreden en noemden het ‘misplaatste arrogantie’. Ook zou hij ‘geen moreel besef’ hebben. En bovenal was de vraag der vragen: waarom zou hij geen coronaboete hoeven te betalen?



Dit kabinet heeft geen moreel besef anders waren ze allang opgestapt. — Diner Menu (@DinerMenu) August 27, 2020

Twee keer de boete

De minister van Justitie meet niet graag met twee maten wat boetes betreft. Hij heeft vandaag dan ook 780 euro overgemaakt aan het Rode Kruis, laat een woordvoerder weten. Het bedrag is twee maal de hoogte van de boete die mensen kunnen krijgen als ze geen 1,5 meter afstand houden.

Rutte

Daarmee is voor premier Mark Rutte de kous af. „Niemand is heilig. Ook Ferd Grapperhaus niet. Hij erkent dat er iets verkeerd is gegaan en heeft daarvoor spijt betuigd. We moeten ons aan de regels houden om het virus onder controle te houden”, herhaalde Rutte vanmiddag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Geen strafblad

Omdat het om een symbolische boete gaat, krijgt Grapperhaus geen aantekening op zijn strafblad. Iets wat andere ‘afstand-overtreders’ wel krijgen, en dat valt wederom niet in goede aarde.



#FerdGrapperhaus #boete #strafblad 4 mensen eten buiten op afstand taartje om hun opgehokte ouders te zien: 4×400€ boete+strafblad. En MINISTER Grapperhaus, die de regels bepaalt, zegt alleen sorry??? Boetes + Strafblad lijkt me passender. — jessy de zwart (@huysvanlei) August 28, 2020



Komt #Grapperhaus mooi mee weg. 10.000 Nederlanders met strafblad door #anderhalvemeter dictatuur en @ferdgrapperhaus en ega komen weg met een suffe donatie. En die andere gasten dan, naam en toenaam zijn bekend. Allemaal € 390,- en strafblad. Gelijke monniken, gelijke kappen. — Mark de Hollander (@markdehollander) August 28, 2020



