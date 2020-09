Koning tijdens Troonrede: ‘Niet bezuinigen, maar investeren’

Koning Willem-Alexander sprak vanmiddag in de Grote Kerk in Den Haag tijdens Prinsjesdag de Troonrede uit. Hij zei dat Nederland „niet moet bezuinigen, maar investeren”. Ook benadrukte hij dat „Nederland zich moet opmaken voor een zware economische terugslag.”

Volgens de koning hangt de impact van die terugslag af van de duur en de mate waarin het coronavirus de wereld „in zijn greep zal houden”. De terugslag zal ook doorwerken in de overheidsfinanciën. De koning blikte in zijn Troonrede terug op de afgelopen coronaperiode en bedankte de mensen in de zorg en andere vitale sectoren. „Corona raakt ons allemaal. Van Terschelling tot Aruba. In school en werk en in het gemis van een aanraking.” Ook constateerde hij: „Nederland heeft in de coronacrisis bewezen verantwoordelijk, saamhorig en flexibel te zijn. Laat ons dat volhouden zolang dat nodig is.”

Investeren

Ook steunt de koning het besluit dat de Nederlandse regering de keuze maakt om niet te bezuinigen in de coronacrisis. Zo pleitte hij voor „investeren in baanbehoud, goede voorzieningen en een schoner land”. Ook de noodpakketten die beschikbaar zijn in deze coronatijd kwamen aan bod. De Koning hoopt met die uitgaven de gevolgen van de pandemie te beperken. Daarnaast noemt Willem-Alexander „training en scholing” als twee belangrijke punten om baanverlies op te vangen. Zodat mensen in een andere sector aan de slag kunnen.

Tot slot zegt hij dat de algehele opdracht is dat Nederland „Over deze crisis heen, de toekomst moeten blijven zien en moet blijven werken aan perspectief voor alle generaties.” Na de troonrede was geen gebruikelijke driewerf ‘hoera’ te horen. Dit was niet toegestaan vanwege corona. Jurk van Máxima Dit jaar vond de troonrede plaats in de Grote Kerk in Den Haag in plaats van de gebruikelijke Ridderzaal. Prinsjesdag is dit jaar anders en dat is voelbaar. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima arriveerden per auto in plaats van de Gouden Koets. Dit was de achtste keer dat de koning deze voorlas.

Een ander bekend onderdeel van Prinsjesdag is de kledingkeuze en hoedenparade. Ook in de kledingkeuze van koningin Máxima was een versoberde Prinsjesdag te herkennen. Ze koos voor een jurk die zij al eerder in 2018 droeg, namelijk een donkergele japon van Claes Iversen. Hierover schreef modedeskundige Josine Droogendijk op Twitter:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De koningin draagt deze japon van Claes Iversen. Op verzoek is de jurk enkele tinten donkerder gemaakt. https://t.co/pHwuFryPDI pic.twitter.com/zKDFku4tAX — Josine Droogendijk (@josineevers) September 15, 2020

Ook in 2016 trok de koningin op de derde dinsdag van september een ontwerp van Iversen aan. Vorig jaar koos Máxima weer voor een andere favoriet: Jan Taminiau. Eerder droeg ze ook Valentino en Natan.

Prinses Laurentien koos net als eerdere jaren weer voor een lange japon van het Haagse huis Hardies, ditmaal eentje van Missoni.

Designated survivor

Minister Wouter Koolmees is de ‘designated survivor’. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was er daarom niet bij in de Grote Kerk. Hij is de ‘reservepremier’ voor het geval er iets zou gebeuren. Vorig jaar was minister Stef Blok de designated survivor.

Lees ook: Prinsjesdag 2020: Dit gaat prinses Amalia verdienen