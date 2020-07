RIVM: ‘protesterende boeren bij ons aan het verkeerde adres’

De protesterende boeren trekken ook woensdag er weer op uit. De demonstratie is gericht tegen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat in Bilthoven is gevestigd. De boeren wantrouwen de stikstofmetingen en het daarop volgende landbouwbeleid.

De eerste demonstranten komen in de ochtend al aan. Enkele tientallen auto’s parkeren langs de Biltse Rading, de weg tussen Utrecht, De Bilt en Bilthoven. Vanaf 13:30 uur begint de demonstratie. Van de veiligheidsregio mogen 2000 mensen demonstreren Het protest wordt gehouden op de doorgaande weg net buiten De Bilt en Bilthoven. Het terrein is afgezet, op de weg staat een podium voor de sprekers.

Bij het RIVM ‘aan het verkeerde adres’

Wederom is de aanleiding voor het protest de onenigheid omtrent de stikstof maatregelen. De boeren hebben geen vertrouwen in het landbouwbeleid van het kabinet en de cijfers die het RIVM berekende. Een van de maatregelen waar de boeren tegen protesteren is onder andere de strengere regels voor veevoer, die ervoor moeten zorgen dat via de dieren minder stikstof vrijkomt.

Vlak voor het boerenprotest benadrukte Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat de boeren bij het RIVM „aan het verkeerde adres” zijn voor hun demonstratie. Het kennisinstituut berekent de hoeveelheid stikstof in Nederland, maar attendeert op het feit dat zij niet de maatregelen om de hoeveelheid stikstof terug te dringen bepalen.

De Veiligheidsregio Utrecht herinnerde de demonstranten eraan dat zij anderhalve meter afstand moeten houden. Bij het protest zijn ook nauwelijks mensen die mondkapjes dragen, maar dat is niet verplicht. De politie deelde woensdag bij Zwolle bekeuringen uit aan enkele demonstranten voor gevaarlijk rijgedrag. Zij reden te langzaam over de A28.

Nieuwe boerenpartij

Nieuwe partij BoerBurgerBeweging (BBB) presenteert uitgerekend vandaag haar voorlopige verkiezingsprogramma. De partij pleit onder meer voor een „stabiel, langjarig en betrouwbaar plattelandsbeleid met een looptijd van tientallen jaren”. De eerste twaalf kandidaten van BBB zijn al bekend. Drie daarvan hebben een actief boerenbedrijf.

CDA en VVD kunnen normaal gesproken op veel stemmen uit de agrarische hoek rekenen, maar wellicht profiteert BBB van de huidige stikstofmaatregelen. CDA en VVD maken namelijk deel uit van de coalitie die op last van de Raad van State het stikstofprobleem moet aanpakken.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.