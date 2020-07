Boeren stoppen met protesteren, maar 21 juli moet maatregel veevoer van tafel

De boeren voeren even geen actie deze week, maar daar zit wel een hele dikke ‘maar’ aan verbonden.

De actiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft minister Carola Schouten een ultimatum gesteld. De boeren willen dat de omstreden veevoermaatregel uiterlijk volgende week dinsdag van tafel gaat. Tot die tijd zullen er geen acties worden gehouden. Als de minister de eis van minder eiwit in het voer niet intrekt, komen de boeren weer in actie en worden volgens FDF wegen geblokkeerd.

‘Boeren gaan stikstof reduceren’

„Dan zullen de FDF-strijders er voor zorgen dat er vanaf 21 juli 2020 stikstof wordt gereduceerd. En heel Nederland zal daaraan bijdragen”, schrijft voorman Mark van den Oever in een verklaring op Facebook. Van den Oever vraagt nu aan alle boeren de acties stil te leggen en stelt dat de boeren hun tijd nu kunnen besteden in hun eigenlijke werk: het inkuilen van voer. Van den Oever stelt aan de boeren voor ‘een verzetskuil’ te maken. „Zorg dat je genoeg eiwit in deze snede mee inkuilt om je ervan te verzekeren dat je vanaf 1 september geen eiwit tekort komt.”

De boeren hebben de afgelopen weken in het hele land actiegevoerd tegen de veevoermaatregel. In het noorden van het land leidde dat tot een verbod op protesteren per trekker. Het leverde te veel verkeersoverlast op en poorten van sommige distributiecentra werden geblokkeerd, zodat supermarkten niet meer konden bevoorraad (dat gaat over eerlijke prijzen en niet over veevoer / stikstof trouwens). Vanmorgen werd het verbod in het noorden juist ingetrokken, maar dat blijkt voor deze week echter helemaal niet meer nodig.

Veel draagvlak onder boeren

Het afgelopen weekend bleek onder boeren brede steun te zijn voor de boerendemonstraties van vorige week. Dat meldden de NOS en boerenvakblad Nieuwe Oogst op basis van een onderzoek. Een meerderheid van de boeren steunt de acties. Daarbij is de steun onder niet-melkveehouders nagenoeg net zo groot als onder melkveehouders.

De vragenlijst werd ingevuld door een groep van 2250 veehouders en en 990 akkerbouwers en tuinders. In totaal zijn er in Nederland zo’n 30.000 rundvee-, varkens- en pluimveehouders en zo’n 18.000 tuinders en akkerbouwers.

Van veehouders zegt bijna de helft zich vertegenwoordigd te voelen door landbouworganisatie LTO en een derde door Farmers Defence Force.

