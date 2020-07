Uniek gen geeft vrouwen hogere pijngrens bij bevalling

Bevallen zonder ruggenprik? Het zou zomaar kunnen dat sommige vrouwen beschikken over een zeldzaam gen dat ze een veel hogere pijngrens geeft.

Dat ontdekten wetenschappers van de Engelse Universiteit van Cambridge. Hun onderzoek werd dinsdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Cell Reports. Volgens dat onderzoek beschikt een op de honderd vrouwen over dit gen dat ervoor zorgt dat zenuwcellen minder pijnsignalen naar de hersenen sturen. Daarmee werkt het gen als een natuurlijke ruggenprik. Dat betekent dat voor een kleine groep vrouwen de bevalling een stuk minder pijnlijk is.

‘Pijnpoort’ voor de hersenen

Voor het onderzoek onderging een groep vrouwen, die allemaal zijn bevallen zonder verdoving, een aantal oefeningen om hun pijngrens te meten. Zo moesten de testkandidaten reageren op warmte en druk op hun armen en moesten zij hun handen in ijskoud water steken. Daartegenover werd een groep vrouwen getest die wel een ruggenprik bij hun bevalling hadden.

En wat blijkt? De eerste groep had een veel hogere pijngrens. Hoofdonderzoeker Dr. Michael Lee zegt in een persbericht: „Toen we deze vrouwen testten, was het duidelijk dat hun pijndrempel over het algemeen veel hoger was dan voor andere vrouwen.” Lee is docent bij de afdeling anesthesie van de universiteit. De wetenschappers ontdekten dat het DNA, van de vrouwen die geen verdoving hoefden, het gen KCNG4 bevatten. Dat gen zorgt ervoor dat bepaalde eiwitten een soort ‘pijnpoort’ creëren. Hierdoor vermindert de gevoeligheid voor signalen van het zenuwstelsel naar de hersenen.

Ontwikkeling voor medicijnen

„De genetische variant die we vonden bij vrouwen die tijdens de bevalling minder pijn voelen, leidt tot een ‘defect’ in de vorming van de schakelaar op de zenuwcellen”, legt co-auteur Ewan St. John Smith uit. Dit betekent dat er meer pijn nodig is om deze ‘schakelaar’ om te zetten en werkt het gen als een natuurlijk ruggenprik.

Mede onderzoeker Frank Reimann, van de afdeling klinische biochemie van Cambridge, hoopt dat de resultaten mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van medicijnen en pijnbestrijding.

In 2018 bleek uit een ander onderzoek, dat ruggenprikken tijdens de bevalling, de kans op posttraumatische depressie zou verminderen. Echter waarschuwen de onderzoekers dat andere factoren een grotere rol spelen.

