2 jaar jeugddetentie voor per ongeluk doodschieten vriend tijdens videoclip

Voor het doodschieten van een 26-jarige fotografiestudent tijdens de opnames van een videoclip in Amsterdam-Zuidoost, is de 22-jarige Frank Y. vandaag veroordeeld tot een celstraf van twee jaar in een jeugdinrichting.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van vier jaar geëist, maar de rechter ziet meer heil in het jeugdrecht. De rechtbank in Amsterdam sprak Y. vandaag vrij van doodslag. De veroordeling is gebaseerd op dood door schuld en op verboden wapenbezit, legde de rechter uit.

In een woning aan de Daalwijk in Amsterdam Zuidoost is vannacht een 26-jarige man met een schotwond aangetroffen. Hulpdiensten hebben hem gereanimeerd maar het slachtoffer is overleden aan zijn verwondingen. De politie is een onderzoek gestart. Meer informatie volgt morgen. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) January 28, 2020

Opnames videoclip

Het slachtoffer was in januari met drie vrienden bezig met de opname van een videoclip in een studentenwoning in de flat Daalwijk. Daarbij zou Y., die als acteur in de clip optrad, ongewild hebben geschoten en werd de filmende regisseur dodelijk geraakt. Hij had een schotwond in zijn rug.

De rechtbank vindt dat er sprake is van roekeloos handelen. „Het gaat om een zeer ernstig gebrek aan zorgvuldigheid. Hij wist dat het wapen illegaal en gevaarlijk was. Hij dacht op zeer lichtzinnige wijze dat er geen sprake was van risico’s”, concludeerde de rechter.

Jaaaaaaa ! Laten we gezellig een videoclip opnemen met een doorgeladen wapen ! Te gek idee, man ! Ónvoorstelbaar … Slachtoffer dodelijke schietpartij Zuidoost per ongeluk geraakt bij opname videoclip https://t.co/C6y8WiW5Et — Marlies (@MarliesMarlies1) January 31, 2020

Vriend

De rechtbank benoemde dat de verdachte tijdens de opnames van de videoclip per ongeluk een vriend van hem heeft doodgeschoten met een vuurwapen dat hij enkele maanden eerder had aangeschaft. De verdachte had geen kwade bedoelingen, zei de rechter. „Er was een goede band en geen sprake van spanning of ruzie tussen beiden.”

De verdachte was 21 jaar tijdens het incident en zit sindsdien in een jeugdinrichting. De rechtbank kiest ervoor dat hij daar ondanks zijn leeftijd zijn straf mag uitzitten. „Het verblijf in de jeugdinrichting heeft een duidelijk positieve invloed op de verdachte. Hij is hier op zijn plaats en heeft veel baat bij een jeugdinrichting, met pedagogische aandacht om aan zichzelf te kunnen werken.” De rechtbank benadrukte dat Y. er wel de hele straf moet uitzitten, 24 maanden is het maximale verblijf in een jeugdinrichting.

