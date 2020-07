Boeren willen zich met trekker netjes gedragen op ‘massale actiedag’

De demonstrerende boeren willen zich netjes gedragen en dat begint bij het parkeerbeleid op de dag die zij hebben uitgeroepen tot ‘massale actiedag’. Ook kiezen ze voor lokale wegen.

Ik hoop op mijn éérste vakantiedag 22 juli richting IJmuiden vanaf Arnhem een hoop boeren tegen te komen op de weg. Zal onze vlag aan de auto vastmaken . Samen staan we sterk. — Ma,de Vere (@ma_vere) July 18, 2020

Actievoerende boeren zullen hun tractoren morgenmiddag dan ook niet parkeren voor de deur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven. Ze gaan naar een terrein in Biltse Rading, maar niet naar de plek die de gemeente De Bilt voorstelde.

Netjes

Dat heeft Mark van den Oever, voorman van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) vandaag gezegd. Volgens Van den Oever is er bij het RIVM niet voldoende ruimte voor het uitgebreide actieprogramma dat de boeren in gedachten hebben. „We willen ons netjes gedragen. We hopen wel dat iemand van RIVM woensdag op ons podium met de boeren komt praten, want dat is nog steeds niet gebeurd”, zegt hij. De actievoerders vinden dat het RIVM „stikstofsjoemelcijfers” verspreidt.

Lokale wegen

Boeren uit Noord- en Zuid-Nederland zullen op hun tractor naar De Bilt rijden om zich daar aan te sluiten bij de landelijke actiedag. De boeren in Limburg vertrekken volgens een woordvoerder al om 04.00 uur naar het midden van het land. Om 08.00 uur verzamelen vijftig tot honderd boeren zich in Drenthe om op pad te gaan.

Een woordvoerder van de groep noordelijke boeren zei vandaag dat de trekkers niet op snelwegen zullen rijden. Volgens hem is het mogelijk om via provinciale en lokale wegen op tijd in De Bilt te zijn. De bijeenkomst daar begint om 13.30 uur.

Wilde acties boeren

Héél Nederland staat massaal achter het #boerenprotest Steun de #boeren tegen het afbraakbeleid!!pic.twitter.com/F6NqGdu6M7 — Karel de Parel 🏳️‍🌈 (@Karel79534498) July 19, 2020

FDF en boerenorganisatie Agractie verwachten morgen duizenden boeren in De Bilt. Van den Oever van FDF zegt dat het „een startschot” wordt voor volgende protesten. Na morgen voorzien zij wilde acties op andere plaatsen in het land, totdat de omstreden voermaatregel van Landbouwminister Carola Schouten van tafel is. Zij wil de ammoniakuitstoot van koeien verminderen door het eiwitgehalte in krachtvoer te verlagen.

Rijkswaterstaat hoopt volgens een zegsman dat de boeren niet met tractoren op de snelweg gaan rijden, want dat is „levensgevaarlijk en verboden.”

Als dat toch gebeurt, moet de politie volgens de wegbeheerder ingrijpen. „Maar het is lastig, want niemand weet wat er precies gaat gebeuren.” De gemeente De Bilt overlegt vandaag nog met politie en veiligheidsregio Utrecht.

Thuiswerken

De boerenprotestgroep riep de rest van ons land vorige week al op om morgen thuis te werken. Volgens Van den Oever wordt het een groot protest en steunen ook andere boerenorganisaties de actie van FDF. Eerder had hij al gezegd dat de acties uiteen zullen lopen van wegblokkades en barricades tot aan wilde acties, die overal in het land kunnen opduiken.

