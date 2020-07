Tientallen boeren opgepakt bij demonstratie Drenthe

Tijdens een ‘boerenprotest’ woensdagochtend bij afvalverwerkingsbedrijf Attero in het Drentse Wijster zijn tientallen demonstrerende boeren opgepakt.

De boeren blokkeerden met hun actie de toegang tot het afvalverwerkingsbedrijf met tractoren en auto’s. Deze demonstraties met landbouwvoertuigen zijn in Drenthe niet toegestaan. Ook in Groningen en Friesland zijn deze verboden.

Zestig boeren aanwezig

De politie meldt dat het bedrijf weer bereikbaar is. Alle omliggende toegangswegen zijn afgesloten om meer demonstranten te voorkomen. Volgens de politie waren er meer dan zestig boeren aanwezig.

Protesterende boeren blokkeerden vanochtend de toegang naar het afvalverwerkingsbedrijf Attero in #Wijster. Er stonden tientallen landbouwvoertuigen en auto’s die de toegangsweg naar het bedrijf blokkeerden. — Politie Drenthe (@poldrenthe) July 8, 2020

Na de blokkade bij het bedrijf, protesteerden de boeren verder bij een boerderij naast Attero. Daar werden de demonstranten aangehouden.

Demonstraties bij supermarktketens

Eerder voerden de boeren ook actie bij distributiecentra van supermarktketen Coop in het Drentse Gieten en bij die van de Jumbo in Beilen. Ook waren demonstranten te vinden op de A28 bij knooppunt Hoogeveen.

Reden voor het protest is ontevredenheid over kabinetsplannen voor het het verminderen van de uitstoot van stikstof. Een voorbeeld daarvan is het voorstel van landbouwminister Carola Schouten om de hoeveelheid eiwit in veevoer te verminderen. Deze plannen zouden niet goed zijn voor de gezondheid van de dieren. Daarnaast betalen supermarkten geen eerlijke prijs voor landbouwproducten volgens de boeren.

