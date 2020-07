Protest boeren met auto’s in plaats van hun ronkende tractoren

Farmers Defence Force (FDF) roept boeren op om morgen met de auto naar het boerenprotest in Biltse Rading te gaan. Dat zegt woordvoerster Sieta van Keimpema.

Het gaat niet om Nederland, maar om de hele provincie Utrecht waar landbouwvoertuigen niet toegestaan bij de protesten. FDF – dat op haar website een gedragscode heeft opgesteld – is boos over dat verbod, maar roept boeren wel op zich eraan te houden. Gemeente De Bilt maakte het verbod vanmiddag bekend: „FDF kon niet aangeven hoeveel tractoren op de demonstratie af zullen komen en geeft aan het aantal moeilijk te kunnen beïnvloeden. Bovendien roept de organisatie de afgelopen dagen via (sociale) media op met landbouwvoertuigen af te reizen naar de demonstratielocatie. Daardoor is er een risico dat landbouwvoertuigen in groten getale afreizen. Dat levert ernstige risico’s op voor het verkeer, geeft kans op wanordelijkheden en belemmert hulpdiensten in hun werk.”

Verbod tractoren bij protest ‘absurd’

Van Keimpema noemt het tractorverbod „gewoon absurd. We hebben de demonstratie vorig week al aangemeld, daar is de veiligheidsregio direct in betrokken. Vervolgens hoor je niets, en dan besluiten ze van het ene op het andere moment dat er helemaal geen trekkers mogen komen, een paar uur voordat de eerste mensen zouden vertrekken naar het protest. Erg onzorgvuldig. Ik denk dat het een opzetje is om de boel te frustreren.” Boeren gaven eerder vandaag aan ‘netjes te willen protesteren‘.

In Biltse Rading mogen maximaal tweeduizend mensen demonstreren. Hoeveel betogers morgen komen opdagen, kan Van Keimpema niet zeggen. „Het is geen bioscoop met kaartjesverkoop. We hebben niet alle 17,5 miljoen Nederlanders aan een touwtje. Er mogen ook burgers bij komen kijken.”

‘Boeren verspreiden virus bijna niet’

Het maximumaantal betogers is vastgesteld vanwege het coronavirus. Maar volgens Van Keimpema is de kans klein dat boeren het virus verspreiden. „Veel boeren blijven op hun erf. Per week krijgen ze een of twee keer bezoek. En om dan zo generiek en zo spastisch hiermee om te gaan, ik snap er helemaal niets van. Een week lang spreken we hierover en nu gaat men een andere kant op.”

De demonstratie in Biltse Rading is de enige protestactie die Farmers Defence Force morgen houdt, zegt Van Keimpema. Maar ze sluit niet uit dat boeren ook andere plekken in het land opduiken, „want ze zijn razend”.

FDF wil in de buurt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet, waaronder nieuwe veevoerregels.

