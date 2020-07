Boa’s vinden lokale mondkapjesplicht ‘onnodig ingewikkeld’

De Nederlandse BOA Bond vindt het „onnodig ingewikkeld” dat er nu lokale verschillen zijn in het dragen van mondkapjes. Dat maakt het moeilijk te handhaven, zegt voorzitter Ruud Kuin tegen BNR Nieuwsradio. Een landelijke richtlijn zou beter zijn, suggereert hij.

Kuin noemt het „typisch Nederlands dat het weer aan het lokale bestuur wordt overgelaten. Ze zijn het gewoon niet eens. En dan hebben ze het over ‘maatwerk lokaal’ – ik denk dat dat onzin is. Waarom zou een drukke winkelstraat in Nijmegen anders zijn dan in Amsterdam?”.

Plaatselijke mondkapjesplicht

De plaatselijke mondkapjesplicht zal tot een hoop discussie en gedoe gaan leiden, denkt Kuin, en hij vreest dan ook dat er agressie gaat ontstaan.

Gister werd bekend dat het dragen van een mondkapje op drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam verplicht wordt, ondanks het Outbreak Management Team (OMT) een dag eerder stelde dat er nog altijd geen wetenschappelijk bewijs is dat mondkapjes werken. Wel mogen burgemeesters gaan experimenteren met een lokale mondkapjesplicht, zoals Femke Halsema en Ahmed Aboutaleb nu doen. Vanaf woensdag wordt het op drukke plekken verplicht. Draag je geen mondkapje? Dan staat je een boete te wachten.

Beter voor boa’s als publiek

Maar die boetes moeten wel worden uitgedeeld. Kuin denkt dat het voor zowel de boa’s als voor het publiek beter zou zijn om in het hele land op drukke plaatsen een mondkapje verplicht te stellen. Dan is dat „uniform, eenvoudig en eenduidig” en dat is volgens hem beter voor het draagvlak en de handhaafbaarheid.

Als 1,5 meter niet kan/gebeurt, is, net als in OV, mondkapjesplicht in drukke winkelstraten ok, maar dan in alle drukke winkelstraten in NL. Vanuit handhavings-oogpunt: dezelfde oplossing, voor hetzelfde probleem! Regels moeten voor burgers eenvoudig en eenduidig zijn. pic.twitter.com/neZmvHeRwk — Nederlandse BOA Bond (@DeBOABond) July 31, 2020

Nederlandse Politiebond

De Nederlandse Politiebond wil nog geen uitspraken doen over de mondkapjesplicht in de steden. Dat doen ze pas wanneer hun leden bijvoorbeeld problemen krijgen met het handhaven ervan.

Het politiekorps Rotterdam zegt op te volgen wat de gemeente opdraagt. „Eerst zijn de boa’s aan zet. Mochten er excessen (daden van geweld of een misdrijf, red.) komen, dan zullen wij aan de slag gaan.” De politie zal in eerste instantie gematigd optreden, net als bij de andere coronamaatregelen.

De politie Amsterdam „doet geen uitspraken over besluiten van de burgemeester”.

Lees ook: Binnen paar dagen duidelijkheid over mondkapjes

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.