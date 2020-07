Grote drukte bij stranden, veiligheidsraad: ‘Kom niet meer naar Zandvoort’

Het is een snikhete dag en daarom trekken veel mensen vandaag naar de stranden op zoek naar verkoeling. Het is zelfs zo druk, dat de Veiligheidsregio Kennemerland, waar Zandvoort onder valt, oproept om niet meer naar het strand te komen. Ook op andere plekken is het druk.

Lees je dit artikel op het strand of ergens anders in de zon? Of is het voor jou om 17.00 uur pas weekend? Hoe het ook zij: de hitte is terug. Nederland beleeft vandaag de heetste dag van het jaar tot nu toe. Het wordt zonnig en met zo’n 31 graden tropisch warm. Lokaal kan het kwik volgens Weeronline zelfs oplopen tot 36 graden.

Grote drukte bij stranden

En dus trekken veel mensen eropuit. Het is zelfs bijzonder druk op de stranden langs de kust. De parkeerplaatsen bij Zandvoort, Bloemendaal en Wassenaar staan helemaal vol. De Veiligheidsregio Kennemerland roept mensen daarom op niet naar Zandvoort te komen. „Wilt u nog naar Zandvoort? Doe het niet!”, twittert Marianne Schuurmans, voorzitter van de veiligheidsregio waar Zandvoort onder valt.

Het is zeer druk in treinen en het verkeer (auto én fiets) naar stranden Zandvoort en Bloemendaal. Er zijn heel veel rustiger stranden aan onze kust en aan andere wateren, ik raad u aan om die op te zoeken! Voor uw gezondheid én die van anderen! #zandvoort #strand — Marianne Schuurmans (@marianneschuurm) July 31, 2020

De parkeerplaatsen bij de stranden van Hoek van Holland zijn ook vol, meldt Rijkswaterstaat. Ook het recreatiegebied Zeumeren bij Barneveld gaat dicht. Het maximumaantal bezoekers is bereikt, de slagbomen blijven omlaag en er mogen geen nieuwe bezoekers naar binnen.

Ook de NS meldt dat op het traject Haarlem – Zandvoort, waar vandaag zes treinen per uur rijden, door de grote drukte voldoende afstand houden in de trein onmogelijk is. De treinen puilen uit met strandliefhebbers.

Haarlem-Zandvoort: door grote drukte is voldoende afstand houden in de trein onmogelijk. https://t.co/axyyfHaEPO #HlmZvt — NS online (@NS_online) July 31, 2020

Voldoende water en een paraplu

De ANWB verwacht dat het de hele dag druk zal blijven op de wegen. Automobilisten wordt geadviseerd voldoende water en een paraplu mee te nemen als ze op pad gaan. In geval van pech kunnen ze op die manier in de schaduw wachten op hulp.

De zonkracht kan vandaag hoog zijn en dat betekent dat je met een lichte huid al binnen een kwartier kunt verbanden. De meeste hitte is vrijdag voor het zuiden. Daar stijgt het kwik in de loop van de dag naar 33 tot 36 graden. In het midden van het land wordt het 31 graden en in het noorden 28. Niet alleen in het binnenland is het heet, ook aan de stranden worden volgens het weerbureau tropische waarden bereikt. In de middag kan de temperatuur daar oplopen tot zo’n 32 graden en in de beschutte duinpannen kan het makkelijk nog warmer worden. Met deze temperaturen is het zeewater van 19 à 20 graden verfrissend koel.

Tropennacht

Het strandweer is echter van korte duur. Na een tropennacht is de ergste hitte morgen verdreven. Wel kan het nog broeierig warm zijn. In het binnenland wordt het 28 graden, in het oosten en zuidoosten kan het met 31 graden opnieuw tropisch warm worden. Aangenamer is het in de westelijke kustgebieden, met hooguit 25 graden. Er komen enkele wolkenvelden voor en er is kans op een bui. In de middag kan het de oostelijke helft van het land stevig gaan regenen en onweren.

Zondag is het zomerse weer echt voorbij. De wind waait uit het westen en voert minder warme lucht aan. Het wordt niet warmer dan 24 graden en zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Nog steeds prima vertoeven, natuurlijk.

Juli: warmer, zonniger, natter

Als we kijken naar de maand juli, dan is het de afgelopen jaren steeds warmer, zonniger en natter geworden. Als gevolg van klimaatverandering ligt de temperatuur in vergelijking met de klimaatperiode 1951-1980 volgens Weeronline 1,6 graden hoger. Vergeleken met de vorige periode, die van 1981-2010, is juli 0,3 graden warmer geworden. De nieuwe gemiddelde temperatuur voor juli is 18,2 graden.

De gemiddelde maximumtemperatuur in De Bilt is sinds halverwege vorige eeuw gestegen van 21 naar 23 graden. De minimumtemperatuur steeg ook, maar iets minder: van 12 naar 13 graden. Het aantal warme dagen, waarop het 20 graden of meer wordt, is de laatste jaren toegenomen. Dat geldt ook voor het aantal zomerse dagen, met in De Bilt een temperatuur van 25 graden of meer. Tussen 1951 en 1980 kwam dat nog vier dagen per maand voor, in de periode 1981-2010 negen dagen. Inmiddels stijgt het kwik op tien dagen naar zomerse waarden. Tropische dagen komen tegenwoordig twee keer voor, vorige eeuw was dat nog een keer per maan.

Behalve dat juli warmer wordt, is het ook zonniger. De zon schijnt per maand negen uur meer dan in de vorige klimaatperiode, namelijk 221 uur. Tussen 1951 en 1980 had Nederland nog ‘slechts’ 190 zonuren in juli.

De zomermaand verloopt de afgelopen jaren ook natter dan voorheen. Landelijk valt er gemiddeld 80 millimeter neerslag, dat is vier millimeter meer dan in de vorige periode. Vergeleken met de periode 1971-2000 is er dertien millimeter neerslag bijgekomen.

Warme nachten verdrievoudigd

Ook het aantal warme nachten in Nederland is sinds de tweede helft van de vorige eeuw verdrievoudigd, blijkt uit cijfers van het KNMI. Warme nachten komen het vaakst voor in het zuiden van het land en in de buurt van zee. Het gaat om nachten met een minimumtemperatuur van ten minste 18 graden.

Het KNMI heeft de warme nachten van vijf meetstations (De Kooy, De Bilt, Eelde, Vlissingen en Maastricht) in de periode 1951-2000 en 2001-2019 op een rijtje gezet. Daaruit blijkt dat de mensen in het Zeeuwse Vlissingen het ’s nachts het warmst hebben, en dat de minste ‘plaknachten’ in het Drentse Eelde zijn.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.