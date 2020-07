Binnen paar dagen duidelijkheid over mondkapjes

Binnen een paar dagen zal blijken of mensen in bepaalde steden of gebieden in Nederland een mondkapje moeten gaan dragen. Het Rijk en de veiligheidsregio’s zoeken op dit moment uit onder welke voorwaarden een burgemeester voor het dragen van mondkapjes mag kiezen.

Op dit moment worden er onder meer afspraken gemaakt over de onderbouwing van het kiezen voor een mondkapje, over de mate waarin het verplicht kan worden gesteld en over de handhaving op straat.

Rijk en regio’s denken er enkele dagen voor nodig te hebben, aldus een woordvoerster van het Veiligheidsberaad, het samenwerkingsverband van de veiligheidsregio’s.

Mondkapjesplicht?

Gister is afgesproken dat burgemeesters die een mondkapje willen invoeren de bestuurlijke ruimte krijgen om dat te doen. „Maar ze mogen niet zomaar zeggen: in mijn regio moet je een mondkapje op”, aldus een woordvoerster. „Daarvoor zijn de gevolgen te groot. Ze moeten daar met goede redenen een bepaalde plaats of meer plekken voor aanwijzen. Dan kan het publiek zelf beslissen of ze in die omgeving willen komen.”

Ook is nog onduidelijk of het dragen van een mondkapje verplicht wordt of dat het bij een dringend advies blijft. Volgens rechtsgeleerden zou een mondkapjesplicht ongrondwettelijk zijn en dus onmogelijk.

„Dat wordt nu onderzocht en dat heeft ook weer consequenties voor de eventuele handhaving, de boetes zeg maar”, zegt de woordvoerster. Uitgezocht wordt deze dagen tevens hoe een experiment met de mondkapjes gemonitord gaat worden, want als blijkt dat het niet helpt worden de pilots weer stilgelegd. „De bestaande coronaregels blijven altijd leidend”, aldus het Veiligheidsberaad.

Amsterdam en Rotterdam

Zodra alle afspraken zijn vastgelegd, zal een burgemeester of een veiligheidsregio het dragen van mondkapjes op bepaalde plekken zelf met redenen omkleed naar buiten brengen. Het Veiligheidsberaad komt er niet speciaal voor bijeen, want het gaat om een regionale of lokale kwestie.

Het is bekend dat de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam wel iets voelen voor mondkapjes, maar het is nog niet bekend of het in die steden ook gaat gebeuren. Volgens de woordvoerster van het beraad is gisteravond niet geturfd welke burgemeesters aan een experiment willen beginnen.

Ook de burgemeesters van Breda en Tilburg willen onderzoeken of een mondkapjesplicht in hun regio mogelijk is. Dit omdat ze dicht bij de brandhaar Antwerpen zitten.

OMT kan heroverwegen

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schrijft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat als het aantal coronapatiënten „aanzienlijk stijgt”, het Outbreak Management Team (OMT) het mondkapjesadvies kan heroverwegen. Voordat het OMT zich hier opnieuw over buigt, wordt er eerst onderzocht welke niet-medische mondkapjes het meest effectief zijn in het blokkeren van druppeltjes uit de neus of mond.

Daarnaast moet er training en voorlichting komen bij „elk gebruik van mondneuskapjes”, schrijft De Jonge. Bij het OMT leven namelijk nog steeds zorgen over schijnveiligheid als mensen mondkapjes dragen. Het OMT vreest dat mensen zich minder goed aan de anderhalve meter afstand houden wanneer ze een mondkapje dragen, of toch besmet raken wanneer ze eten, drinken, of het masker op en af doen.

