10.000 stappen-obsessie? ‘7500 stappen per dag gezonder’

Eigenlijk wil je al gaan slapen, maar omdat het metertje om je pols aangeeft dat je nog geen 10.000 stappen hebt gezet, loop je nog wat extra rondjes door de woonkamer. Is dat voor jou herkenbaar? Dan is de stappenteller misschien een obsessie geworden.

Volgens onderzoekers van de Harvard Medical School is het zetten van ’10K’ stappen op een dag, voor steeds meer mensen een ongezonde bezigheid geworden. Dat schrijven Britse media. Bovendien valt over die 10.000 stappen per dag, zoals de WHO voorschrijft, te twisten, zeggen de onderzoekers.

7500 stappen

Volgens de studie onder 20.000 vrouwen is het zetten van 4.400 stappen al voldoende. Bij dit aantal daalt het sterftecijfer met 41 procent. Het cijfer verbeterde tot de 7500 stappen en nam daarna af.

Minder zitten op een dag helpt al veel meer en vijf minuten extra wandelen per dag kan al verschil maken, zeggen de onderzoekers.

Verslaafd David Stensel, professor van de Loughborough University, zegt dat „de Fitbits van deze wereld” je echt in de greep kunnen krijgen. „Door te ’tracken’, raak je verslaafd aan beweging”, zegt hij in The Daily Mail. Dat heeft volgens hem ook nadelen. „Fanatieke gebruikers worden eenzame mensen, ze raken vervreemd van vrienden en familie.” En niet alleen het behalen van die 10.000 stappen werkt verslavend, veel gebruikers posten hun prestaties online en vergelijken dat met anderen. Ook de ’medailles’ die bijvoorbeeld de AppleWatch aan fanatieke sporters bij elke nieuw bereikte grens uitdeelt, kunnen verslavend werken. Lees ook: Zo vermijd je de snackla tijdens het thuiswerken

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.