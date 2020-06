Politie is voorbereid op eventuele rellen dit weekend

De politie is er op voorbereid als er weer demonstraties en rellen in Den Haag gaan ontstaan. Er is een nationale commandopost opgericht om snel te kunnen schakelen.

De politie is „voorbereid op een heet weekendje”, zegt eenheidschef Wilbert Paulissen in De Telegraaf. En dan heeft hij het niet over het warme weer, maar over eventuele escalaties. Want behalve demonstranten, hebben opnieuw voetbalhooligans aangekondigd dat zij naar Den Haag komen. Ook eventuele klaagparades in Emmen, Heerlen en Roermond heeft de politie in het vizier.

‘Rellen toleren we niet’

„Laat één ding duidelijk zijn: demonstreren is een grondrecht, maar rellen tolereren we niet”, zegt Paulissen namens de Nationale Politie in de krant. De politiechef ziet rellen die niets met demonstraties te maken hebben, zoals die in Helmond. „Mensen willen de vrijheid vieren, zo lijkt het. Maar dan is rellen niet de manier.”

Het was vóór de coronaperiode al onrustig met de boerenprotesten, zegt Paulissen, maar nu de maatschappij weer wat opengaat wordt het nog onrustiger. „Je hebt de mensen die zich verzetten tegen de coronamaatregelen, de Black Lives Matter-beweging en mensen die vertier zoeken door simpelweg te gaan rellen.” En dat laatste tolereert de politie niet, benadrukt Paulissen.

Goed voorbereid

De politie wil nu goed voorbereid zijn op eventuele rellen en mensenmassa’s en heeft daarom een Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (NSGBO) opgetuigd. „Met behulp van bronnen binnen die bewegingen en door sociale media goed in de gaten te houden”, wil de politie rellen voorkomen. „We zijn daar 24/7 mee bezig.”

Helmond

Gisteravond heeft de politie in Helmond nog twee jongeren van 15 en 21 jaar opgepakt die een mes bij zich hadden. Beiden werden aangehouden in de Brabantse gemeente, waar vrijdagavond en -nacht een noodverordening van kracht was om rellen te voorkomen.

Dinsdagavond gebruikten zo’n 100 tot 150 jongeren een illegale bokswedstrijd als excuus om te gaan rellen in de binnenstad. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. Politie met honden en de mobiele eenheid wisten uiteindelijk de orde te herstellen. Daarbij werden zes jongeren opgepakt. Vrijdag werd nog een zevende verdachte aangehouden.

Eindhoven

En donderdagavond wist een grote politiemacht dreigende rellen in Eindhoven in de kiem te smoren. Daarbij werden 21 jongeren tussen de 13 en 30 jaar gearresteerd. Twee derde van hen was minderjarig. Ze liepen er rond met onder meer stenen, vuurwerk of bivakmutsen en waren volgens justitie uit op confrontaties met de politie.

