Vandaag eerste officiële tropische dag én warmste dag 2020 tot nu toe

Ook zo zitten/liggen zweten vandaag? Niet heel gek, want vrijdag 26 juni gaat voorlopig de boeken in als warmste dag van het jaar tot nu toe!

Vooral in het zuidoosten van het land was het warm, maar de hoogste temperatuur werd gemeten in Hoek van Holland. Daar liep het kwik op tot 32,3 graden, meldt Weeronline. In De Bilt bleef het met 30,1 graden ietsje koeler.

Lokale tropische dag

Deze week kwam het op woensdag tot de eerste lokale tropische dag van 2020. Gisteren werd het opnieuw tropisch warm en vandaag is in De Bilt de eerste officiële tropische dag genoteerd. Omdat morgen de afkoeling inzet komt het niet tot een officiële hittegolf in De Bilt. Voor zo’n hittegolf zijn vijf zomerse dagen met maxima van 25 graden op rij nodig en daarbij moet het drie keer 30 graden of meer worden. Het blijft bij één officiële tropische dag.

Lees hier wat je deze zomer allemaal kunt doen om toch in die festivalsfeer te komen!

Het is de warmste dag van 2020 tot dusver. Inmiddels in het zuiden enkele pittige onweersbuien ontstaan. https://t.co/kZsn4RDVH5 — Weeronline (@weeronline) June 26, 2020

Onweer

Inmiddels zijn in het zuiden enkele „pittige onweersbuien” ontstaan, meldt Weeronline. Zo kwam het in Etten-Leur met bakken uit de lucht en bij Gilze en Rijen donderde het bovendien flink. Ook in het midden en westen kunnen vanavond enkele onweersbuien ontstaan.

De laatste keer dat het onweerde, was op 17 juni. Iets waar ‘onweerfans’ blij mee waren.

Oer-Hollands zomerweer

Zaterdag volgen vanuit het zuidwesten meer regen- en onweersbuien en daarmee wordt de hitte verdreven. Zondag is het ineens weer Oer-Hollands zomerweer met een mix van wolken, zon, buien en normale temperaturen van 19-22 graden. En daarbij mag een stevige zuidwestenwind natuurlijk niet ontbreken. Dit weertype blijft volgende week aanhouden.

Zomermaand

Deze zomermaand is sinds de vorige meetperiode een halve graad warmer geworden. Als de meteorologen het naast de metingen tussen 1951 en 1980 zetten, is juni zelfs 0,9 graden opgewarmd. De nieuwe gemiddelde temperatuur voor juni die tussen 1991 en 2020 is gemeten, is 16,1 graden.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.