Het hoogtepunt van de Amerikaanse Mary Jo Laupp was de afgelopen dagen de verjaardag van haar kleindochter. Totdat de telefoon over ging en haar wereld op zijn kop stond.

Niemand minder dan het campagneteam van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden nodigde haar uit om om zijn campagne te ondersteunen.

De 51-jarige Mary Jo Laupp, die er via een oproep op TikTok voor zorgde dat de campagnebijeenkomst van president Trump in Tulsa op een fiasco uitliep, ging in op het aanbod en gaat nu aan de slag voor Joe Biden.

Laupp, of in de volksmond ‘TikTok Grandma’, riep enkele dagen geleden tegenstanders van Trump op kaartjes te bestellen voor de rally in het Tulsa BOK Center in de staat Oklahoma, om vervolgens niet op te komen dagen. Daar werd massaal gehoor aan gegeven, en leidde ertoe dat de president voor een halflege sporthal kwam te staan. Ook een buitenprogramma werd geschrapt omdat de verwachte drukte uitbleef.

Did you know you can make sure there are empty seats at Trump’s rally? BLM.

Een organisatie die campagne voert voor Trumps Democratische rivaal heeft Laupp nu ingehuurd om zelf en met anderen op TikTok pro-Biden-filmpjes op te zetten.

Trump zelf gaf de betogers die voor de Arena stonden, de schuld voor de tegenvallende opkomst. Zijn campagneleider Brad Parscale deed dat ook. Op Twitter beweerde hij dat de toegang tot metaaldetectors zou zijn geblokkeerd door betogers, waardoor Trump-aanhangers niet op het terrein konden komen.

Radical protestors, fueled by a week of apocalyptic media coverage, interfered with @realDonaldTrump supporters at the rally.

They even blocked access to the metal detectors, preventing people from entering.

Thanks to the 1,000s who made it anyway!https://t.co/eM2nohMEy6

— Brad Parscale (@parscale) June 20, 2020