Eerste lokale tropische dag, eerste ‘dertiger’ wel wat aan de late kant

In het Limburgse Arcen steeg de temperatuur om 13.20 uur naar 30,3 graden. Daarmee is deze woensdag de eerste lokale tropische dag van het jaar.

Voor een lokale tropische dag moet het op een officieel weerstation ergens in Nederland 30 graden of meer worden. De eerste dertiger van 2020 is wat aan de late kant, want gemiddeld is het op 12 juni al zover. Vorig jaar was al op 2 juni sprake van de eerste tropische dag. Dat meldt weerdienst Weeronline, dat al een hete week voorspelde.

De laatste keer dat de temperatuur ergens in het land steeg naar meer dan 30 graden was op 31 augustus 2019. In het oosten en zuidoosten steeg de temperatuur naar 30 graden en meer. In Maastricht werd het toen 32,2 graden. Na 298 dagen is het dus weer tropisch warm in ons land. Van een officiële tropische dag is vandaag nog geen sprake, want in De Bilt werd het tot dusver maximaal 28,0 graden en zal de 30 graden mogelijk net niet worden bereikt.

Normaal zes tropische dagen per jaar in het zuidoosten

De kustgebieden tellen normaal nul á twee tropische dagen per jaar, terwijl het iets verder landinwaarts in de kustprovincies twee tot vier keer tropisch warm wordt. In het midden en oosten gebeurt dit gemiddeld vier à vijf keer. Het oosten van Noord-Brabant en Limburg mogen zelfs rekenen op zes tropische dagen.

Gemiddeld moeten we tot 12 juni wachten voordat de eerste lokale tropische dag van het jaar zich aandient. Het jaar waarin de eerste lokale tropische dag het vroegst plaats vond, was in 1968. Op 21 april werd het in Gemert en Venlo 32,2 graden.

Jaren zonder tropische temperaturen in Nederland

Er zijn sinds 1901 elf jaren geweest waarin op geen enkel KNMI-weerstation 30 graden of meer werd gemeten. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1965. Door de opwarming van het klimaat is het inmiddels ondenkbaar dat in een jaar op geen enkele plek in Nederland 30 graden wordt gemeten.

Vorig jaar waren er veel tropische dagen, maar niet zo veel als in 2018. Twenthe had vorig jaar zeventien en Arcen vijftien dagen met maxima boven 30 graden. In De Bilt kwam het tot elf tropische dagen. In 2018 steeg de temperatuur op 25 dagen op één of meerdere meetpunten tot boven de 30 graden.

