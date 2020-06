Zomer start met een hittegolf en nachten met zeevonk

De zomer is net begonnen en meteen krijgen we een hittegolf en temperaturen van plus 30. Ook gaan we nachten tegemoet met het spectaculaire fenomeen zeevonk.

De kans op een regionale hittegolf is in het zuiden en zuidoosten met 70 procent deze week vrij groot. Dat meldt weerdienst Weeronline deze ochtend. De kans op een officiële hittegolf in De Bilt is met 40 procent wat kleiner. Het wordt sowieso zonnig en zeer warm met woensdag tot en met vrijdag maxima van 27 tot 33 graden. Volgend weekend wordt het geleidelijk minder warm.

Alleen vandaag nog wat neerslag

De regen die later vanmiddag kan vallen is meteen de laatste neerslag van de komende tijd. Morgen beginnen we aan een droge en vrij zonnige periode. Door een westenwind is de temperatuur maandag met 19 tot 24 graden nog heel normaal.

Dinsdag schijnt de volle zon en staat er weinig wind. De temperatuur stijgt naar 22 tot 25 graden in de kustgebieden en op de Wadden en naar een zomerse 26 tot 28 graden landinwaarts. In het (zuid)oosten van Brabant kan het 29 graden worden. Deze zomerse dag zal het begin zijn van de hittegolf. Toch kunnen we pas van een hittegolf spreken als de serie van vijf zomerse en drie tropische dagen compleet is. Dat is dus pas op zaterdag.

Hittegolf met lokaal 33 graden

Woensdag tot en met vrijdag is het zeer warm met op grote schaal 27 tot 29 graden en in het zuiden, oosten en op de Veluwe wordt het 30 tot lokaal 33 graden. En het wordt niet alleen tropisch, we krijgen ook een felle zon met UV-index 7,3 – insmeren dus! – in het noorden tot 7,8 in het zuiden.

Ook zaterdag kan het nog tropisch warm worden, maar dat is wel wat onzeker. In de loop van het weekend zal de temperatuur naar 23 tot 28 graden dalen. Vooralsnog lijkt dat op zondag te gebeuren, maar mogelijk verdwijnt de echte warmte al op zaterdag. De wind draait dan naar het zuidwesten en daarmee neemt de kans op een bui toe.

Komende tijd kans op zeevonk en lichtende nachtwolken

Liefhebbers van speciale natuurfenomenen maken komende tijd goede kans op het zien van lichtende nachtwolken en zeevonk. Wie later deze week aan het einde van de avond het strand bezoekt, ziet mogelijk beide fenomenen tegelijk. Lichtende nachtwolken zijn bij helder weer rond de langste dag vaak te zien en zeevonk ontstaat bij zonnig, zeer warm en rustig weer.

Lichtende nachtwolken zijn te herkennen aan hun zilverblauwe kleur. Of ze ontstaan is altijd afwachten. De wolken vormen zich op 80 kilometer hoogte indien er voldoende vocht en stofdeeltjes aanwezig zijn. IJskristallen zetten zich af op de stofdeeltjes en weerkaatsen zonlicht naar de aarde. De wolken zijn pas te zien als het aan het aardoppervlak al donker wordt, terwijl de lucht op 80 kilometer hoogte nog beschenen wordt door de zon.

Oplichtende algen

Wie komende week op het strand lichtende nachtwolken probeert te spotten kan zomaar verrast worden door het zien van een tweede natuurfenomeen. Omdat het zonnig en zeer warm wordt en er relatief weinig wind staat, kan zeevonk ontstaan. Dit is een alg die zich bij deze omstandigheden gemakkelijk vermenigvuldigt.

Wanneer er genoeg van deze eencellige organismen zijn kan in bewegend water een chemische reactie ontstaan. Zo kan de alg oplichten door golfslag of wanneer iemand door het water loopt. In de nacht ontstaat een lichtgevende blauwe gloed en bij daglicht kan een oranjerode kleur te zien zijn. Op 12 juni waren beide natuurfenomenen ook al tegelijk te zien.

