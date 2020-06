‘Leuke inhaker’: DENK-politici willen wel bemiddelen in VI-ruzie

De VI-mannen kunnen rekenen op de DENK-(ruzie)tank, mochten ze dat willen. Want de politici van DENK weten als geen ander hoe snel een ruzie kan ontstaan, maar ook hoe je de strijdbijl daarna begraaft.

Als de mannen van Veronica Inside er niet samen uitkomen, is er altijd nog hulp vanuit de politiek. DENK-voorman Farid Azarkan biedt een helpende hand, schrijft hij op Twitter.

‘Leuke inhaker’

„Mochten ⁦Wilfred Genee⁩, Van der Gijp en Derksen advies nodig hebben over hoe je een ruzie tussen drie mannen oplost, ⁦Tunahan Kuzu⁩, ⁦Selçuk Öztürk en ik willen best advies geven”, schrijft de politicus. Hij werd getipt door parlementair verslaggever Bas Paternotte.

Er wordt vooral met veel emoji’s die huilen van het lachen gereageerd. „Dit is oprecht wel een leuke inhaker”, schrijft iemand. „Nou Farid, ik val haast van mijn stoel. Gezonde zelfspot is het laatste wat ik bij DENK verwachtte aan te treffen. Hij is leuk”, verbaast een ander zich.

⁦mochten ⁦@wilfredgenee⁩ , Van der Gijp en Derksen advies nodig hebben over hoe je een ruzie tussen drie mannen oplost, ⁦@tunahankuzu⁩, ⁦@selcukozturknl⁩ en ik willen best advies geven. ⁦@baspaternotte⁩ wees er al op. pic.twitter.com/oxIRsqjnll — Farid Azarkan (@F_azarkan) June 24, 2020

Ruzie DENK

Azarkan doelt op een flinke ruzie die in april uitbrak binnen de DENK-fractie. Van de een op de andere dag was die ruzie opgelost en konden de heren weer door een deur. Azarkan biedt nu zijn hulp in de ruzie bij Veronica Inside.

Waarover hij gisteren overigens nog dit berichtte:

Uit DENK

Azarkan werd begin mei uit DENK gezet. De aanleiding was volgens het bestuur dat Azarkan de partij „op onredelijke wijze benadeelt en handelt in strijd met het belang van DENK en met gemaakte afspraken en besluiten”. Dit liet bestuurslid en Tweede Kamerlid Selcuk Öztürk in een mail weten.

Maar twee weken daarna werd de strijdbijl begraven. De de drie hebben toen samen „constructieve gesprekken gevoerd over de toekomst van Denk”, lieten zij in een persverklaring weten. Daarin staat dat zij met elkaar in gesprek zouden blijven en dat in onderling overleg in het belang van Denk inmiddels goede afspraken zijn gemaakt. Ook Azarkan zei in een korte toelichting dat er inderdaad sprake was van een verzoening.

Opstappen

Johan Derksen en René van der Gijp voelden zich door presentator Wilfred Genee voor het blok gezet in de speciale racisme-aflevering afgelopen maandag en dreigden daarna met opstappen. „Je bent godverdomme twaalf jaar een team en dan ga jij tijdens een uitzending die zo cruciaal is voor Johan hem zitten afvallen. Als je je collega’s zo laat vallen, zo in de steek laat… dat is heel slecht”, stelde Gijp over Wilfred Genee.

