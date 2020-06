Als Mona Keijzer CDA-lijsttrekker wordt: ‘PVV sluit ik toch maar uit’

Het CDA zal ook als Mona Keijzer lijsttrekker wordt niet in een coalitie gaan samenwerken met de PVV. Dat zei Keijzer vandaag tegen omroep WNL.

Bij de bekendmaking van haar kandidatuur eerder deze week gaf Keijzer nog aan dat zij samenwerking met de partij van Geert Wilders niet op voorhand wilde uitsluiten.

Maar dat standpunt, waarmee zij afweek van de lijn van het partijbestuur en haar voornaamste tegenstrever Hugo de Jonge, heeft zij dus herzien. De samenwerking met de PVV als gedoogpartner van het eerste kabinet-Rutte is de partij „buitengewoon slecht bevallen”, zegt de huidige staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Keijzer nu. „Dat gaan we echt niet meer doen, het heeft de partij verscheurd.”

Forum is voor Mona Keijzer wel een optie

Samenwerking met Forum voor Democratie is wel een optie, herhaalt Keijzer. Het CDA werkt in het Brabantse provinciebestuur al samen met deze „nieuwe ster aan het firmament” en moet wat haar betreft ook openstaan voor samenwerking met de partij van Thierry Baudet op landelijk niveau.

Keijzer heeft in oud-minister Piet Hein Donner een medestrander. Die is ook tegen uitsluiting van de partij van Baudet. Dat vindt hij een „te gemakzuchtige reactie”, schrijft hij in het blad van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. De kernvraag moet volgens hem zijn „hoe het land effectief voor die opvattingen behoed kan worden”.

Categorische afwijzing is volgens Donner „een gebaar dat doorgaans averechtse gevolgen heeft, waardoor de uitgesloten partij sneller dominant wordt”. Hij wijst erop dat in het verleden de LPF nooit is hersteld van regeringsdeelname en dat de PVV na deelname aan de gedoogconstructie drie verkiezingen op een rij verloor. Het CDA moet hierover een ordentelijk debat voeren, aldus de oud-minister.

Hugo de Jonge wil de crisis te lijf gaan

Minister Hugo de Jonge gaf vorige week aan dat hij lijsttrekker van het CDA wil worden, kort nadat de gedoodverfde kandidaat Wopke Hoekstra toch was afgehaakt. „De coronacrisis heeft ons hard geraakt”, meldde De Jonge in een filmpje. „De komende jaren staan we als Nederland met elkaar voor de opdracht om deze crisis als een samenleving te boven te komen. Samen zetten we de schouders eronder, voor een sterke economie, voor een sterke samenleving.”

Juist in moeilijke tijden heeft het CDA altijd verantwoordelijkheid genomen, vindt kandidaat De Jonge. „In die traditie wil ik staan. Daarom stel ik mij kandidaat als CDA-lijsttrekker.”

