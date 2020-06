Nederland gaat een droge en warme zomer tegemoet

Al ziet het er dit natte weekend heel anders uit, we krijgen in Nederland een droge en warme zomer. Slecht nieuws voor mensen die zich met water(schaarste) bezighouden, goed nieuws voor iedereen die in eigen land op vakantie gaat.

Dit jaar vieren veel mensen noodgedwongen zomervakantie in eigen land of zelfs in hun eigen thuisomgeving. Het ziet er naar uit dat het daarbij vaak heerlijk zomerweer zal zijn met langdurige zomerse warmte, voorspelt Weeronline. Een enkele week verloopt wisselvallig, maar ook is het soms flink zweten wanneer tropische warmte uit Zuid-Europa ons land bezoekt. Regenen doet het slechts af en toe en daardoor verergert de heersende droogte. „Het lijkt wel wat op Zuid-Frankrijk”, meldt genoemde weerdienst.

Aangename temperaturen

Zowel in juli als augustus zullen droge dagen dit jaar waarschijnlijk overheersen. De wind waait meestal uit het oosten en dat levert veel zomerse dagen en zonneschijn op. Vaak ligt de temperatuur op een, voor vakantievierders, aangenaam niveau van 25 tot 30 graden. Leg je zwembroek of bikini dus alvast maar klaar.

Jaco van Wezel, meteoroloog van Weeronline: „De verwachting voor de zomervakantie heeft veel overeenkomsten met het weer in de zomer van 2018. Toen kregen we te maken met langdurige zomerse warmte, ernstige droogte en enkele flinke hittepieken.”

Kans op hittegolven tot 40 graden

De wind zal deze zomer soms de zuidoosthoek opzoeken en dan kan het direct tropisch warm worden met maxima van 30 graden of meer. Er is kans op een of meerdere hittegolven en extreme temperaturen van 35-40 graden, zoals in de zomers van 2018 en 2019, zijn niet uit te sluiten. Soms mondt de hitte uit in lokale regen- en onweersbuien.

Toch zal ook een weekje Hollandse wisselvalligheid deze zomer niet ontbreken. In beide maanden is daar kans op. Wanneer de wind tijdelijk vanaf de Noordzee waait is er kans op enkele buien en met maximaal 20 graden aan zee tot 25 graden in het oosten is het dan minder warm.

Ernstige droogte

De verwachting van veel droge en warme dagen is ongunstig voor de natuur en landbouw. Waterbeheerders meldden de vorige maand al dat ‘er gesnakt wordt naar regen‘. De droogte ligt niet alleen aan een gebrek aan regen, maar er verdampt bij warm en zonnig weer ook extra veel vocht uit de bodem. De droogte waar we als sinds april mee te maken hebben, zal in de zomer verergeren. Dit betekent dat er grote kans is op mislukte oogsten en natuurbranden. Het gras ziet er deze zomer vaak geel uit en bomen laten van droogte hun bladeren vallen. Soms komt het wel tot regen- en onweersbuien, maar die maken geen einde aan de droogte.

