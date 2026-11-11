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VN: acute voedselonzekerheid voor meer dan miljoen mensen Libanon

epa12997330 Displaced children receive food at a makeshift camp for displaced people at Beirut's waterfront during Eid al-Adha, the Feast of Sacrifice, in Beirut, Lebanon, 27 May 2026. Israeli attacks across Lebanon have killed over 3,200 people and injured more than 9,660, as of 27 May, since the renewed hostilities between Israel and Hezbollah, according to the Lebanese Ministry of Health. EPA/WAEL HAMZEH
ANP / EPA / WAEL HAMZEH

Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon kampen met acute voedselonzekerheid. Dit melden de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, het Wereldvoedselprogramma (WFP) en het Libanese ministerie van Landbouw. Met een bevolking van bijna 6 miljoen mensen betekent dit dat bijna een kwart van de inwoners hiermee te maken heeft.

Acute voedselonzekerheid betekent dat huishoudens kampen met ondervoeding of slechts in hun minimale behoeften kunnen voorzien door noodmaatregelen te treffen, zoals het verkopen van bezittingen.

Het land raakte sinds 2023 verzeild in twee opeenvolgende oorlogen met Israël. Ook kampt Libanon met een financiële crisis, die in 2019 begon.

Libanon heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) eerder om steun gevraagd, maar heeft de hervormingen die het instituut van het land eist niet doorgevoerd. De Verenigde Naties roepen op tot „dringende maatregelen” om de situatie in Libanon te verbeteren.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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