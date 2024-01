Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kunnen we in februari een vleugje lente proeven?

Nadat de winterse buien een tijdje welig tierden, werd het de afgelopen tijd wat zachter. Dat houdt de komende tijd aan, al is het nog te vroeg om te spreken van lenteweer. Wie nog stiekem hoopt op schaatspret, wordt in februari óók niet teleurgesteld.

In het begin van februari is het nog zacht (en nat!), maar volgens Weeronline laat de lente van 2024 nog even op zich wachten. In de loop van de maand wordt het steeds kouder en neemt de kans op winters weer toe.

Zacht weer in februari

Begin februari wordt het overdag steeds een graad of 10. Dat komt omdat westen- tot zuidwestenwinden vanaf de Atlantische Oceaan milde lucht aanvoeren. Ter vergelijking: normaal gesproken geven de thermometers tijdens deze periode zo’n 6 graden aan. Ook in de nachten blijft het zacht met temperaturen die amper lager liggen dan overdag. Ook bijzonder, want normaal gesproken tikt het kwik ‘s nachts waarden aan rond het vriespunt.

Guurder weer rond midden van de maand

Richting het midden van de maand wordt het buiten wat guurder en is het gedaan met het zachte weer. De temperatuur komt dan in de buurt van of onder de normale waarden van een graad of 7 overdag en nul in de nachten. „De neerslagkans blijft groot en dat betekent dat er ook kans is op winterse buien”, zegt Weeronline.

Aan het einde van de maand neemt de kans op droog en koud winterweer toe, waardoor schaatsliefhebbers mogen blijven hopen op ijspret. „Meerdere weermodellen zinspelen dan op droge noordoostenwinden. Natuurlijk is nu nog niet te zeggen hoe koud het precies wordt, maar de vorstkans neemt eind februari duidelijk toe”, voorspelt het weerbureau. Normaal gesproken is het eind februari overdag zo’n 8 graden en ‘s nachts een graadje boven nul.

