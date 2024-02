Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Storm Louis is onderweg: kans op zware windstoten en stevige buien

Windstoten tussen de 100 en 110 kilometer per uur en stevige buien: storm Louis is onderweg naar Nederland. Vanaf 17.00 kunnen we zeer onstuimig weer verwachten en geldt code geel voor het hele land. „Vergis je niet in de wind en de windstoten van de de storm.”

Nu is het nog rustig, maar vanaf het eind van de middag kunnen we behoorlijk onstuimig weer verwachten. Na storm Jocelyn is nu Louis onderweg naar Nederland.

Het westen krijgt als eerste te maken met harde wind, stevige buien en zware windstoten. „Dat is het begin van en zeer onstuimige avond”, waarschuwt weerplatform Weeronline.

Windstoten tot 110 kilometer per uur

Halverwege de avond moet ook de rest van het land rekening houden met zware windstoten die tot ruim 80 kilometer per uur kunnen oplopen. Aan de kust is er dan zelfs kans op storm en in de kustprovincies en rond het IJsselmeer kunnen er windstoten voorkomen van 100 tot 110 kilometer uur.

De zwaarste buien trekken halverwege de avond via het noordoosten weer weg, maar daarna duurt het nog een hele tijd voordat ook de wind gaat liggen. Weeronline waarschuwt dan ook: „Vergis je niet in de wind en de windstoten van storm Louis, waar we vanavond mee te maken gaan krijgen.”

Storm Louis gaat pas ‘s nachts weer liggen

In het zuiden neemt later in de avond de kans op storm en (zeer) zware windstoten af. Voor de rest van het land geldt dat dat dit pas in de eerste helft van de nacht zal gebeuren. In Groningen kan het nog tot halverwege de nacht duren voordat de zware windstoten verdwenen zijn.

Code geel geldt donderdag tot middernacht, maar in de noordelijke provincies blijft de waarschuwing tot 04.00 uur vrijdagochtend van kracht.

De komende dagen wordt het ook kouder. De temperaturen dalen tot zo’n 7 à 8 graden en in de nacht neemt de kans op vorst toe.

