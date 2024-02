Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goed nieuws voor koukleumen: slapen met sokken heeft volgens experts veel voordelen

Lig je in de winter altijd te rillen in je bed? Dan hebben slaapexperts goed nieuws. Het slapen met sokken aan heeft namelijk meerdere gezondheidsvoordelen en kan zelfs helpen om eerder in slaap te vallen.

Voor de een is het vaste prik om voor het naar bed gaan sokken aan te trekken en de ander moet er juist niet aan denken. Maar slapen met sokken aan heeft volgens slaapwetenschappers veel voordelen. Voor de koukleumen onder ons kan het dus zeker geen kwaad om voor het slapen gaan een paar sokken uit de kast te trekken.

Eerder in slaap vallen

Volgens slaapwetenschapper Mike Gradisar het zelfs helpen om in slaap te vallen. „Om goed in slaap te kunnen vallen heb je warmte nodig,” legt hij uit in het Amerikaanse tijdschrift PopSugar. „Sommigen mensen hebben heel snel koude voeten dus voor hen kan dragen van sokken in bed een uitkomst bieden.”

Wel raadt hij aan om sokken van goede kwaliteit te kiezen, die het liefst van wol zijn. Deze stof is warm, maar ademt wel goed. Ook is het volgens Gradisar belangrijk dat het niet te strak zit. „Dit kan een negatieve invloed hebben op je bloedsomloop.”

Sokken dragen in bed tijdens menopauze

Ook onderzoekers van het Amerikaanse academisch medisch centrum Cleveland Clinic zien voordelen in het dragen van sokken tijdens het slapen. Zo kan het helpen om opvliegers tijdens menopauze te verminderen omdat het helpt bij het regelen van je lichaamstemperatuur.

Ook is het aan te raden voor mensen met bepaalde aandoeningen, zoals het syndroom van Raynaud. Dat is een vaataandoening waarbij de bloedtoevoer naar je vingers of tenen af en toe stopt.

Kans op bacteriën in je bed

Wel is hygiene belangrijk, benadrukt Gradisar. „Zolang je je sokken regelmatig verwisselt en wast voordat je ze opnieuw draagt, is er in principe geen probleem.” Als je met de sokken die je de hele dag hebt gedragen in bed stapt, is dat echter anders. Dan loop je het risico dat er bacteriën mee je bed in worden genomen.

