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NVM: huizenprijzen stijgen tot 8,3 procent, maar in deze 4 regio’s worden woningen juist goedkoper

De huizenprijzen in ons land zijn het afgelopen kwartaal weer gestegen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar met 1,8 procent om precies te zijn. Van juli tot en met september werd een woning voor gemiddeld 503.000 euro verkocht. Dat half miljoen is wel iets lager ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar.

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Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en een analyse van de huizenprijzen door Hypotheek.nl. Ook in het tweede kwartaal van 2026 stegen de huizenprijzen, toen berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Prijzen van woningen in de Randstad stegen het afgelopen kwartaal mondjesmaat. Buiten de Randstad waren veel grotere stijgingen te zien, al zijn er flinke verschillen per regio.

Kunnen we die gemiddeld 503.000 euro allemaal betalen? Nou nee. Rabobank zag in september dat een doorsnee huishouden bij het kopen van een huis gemiddeld 80.000 euro tekortkomt.

Zuidwest-Drenthe koploper: huizenprijzen stijgen 8,3 procent

De NVM publiceert elk kwartaal cijfers over de ontwikkelingen op de huizenmarkt. Daaruit blijkt dat in het derde kwartaal van 2026 41.732 woningen werden verkocht (tegen die gemiddelde verkoopprijs van 503.000 euro). Er stonden 39.001 woningen te koop in dit kwartaal, wat zo’n 23,8 procent meer is dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Daarbij valt op dat de huizenprijzen in de Randstad minder hard stegen dan in diverse regio’s daarbuiten. Juist in gebieden die ver van de Randstad af liggen, was een flinke stijging te zien. Het gaat om Zuidwest-Drenthe (stijging van 8,3 procent, gemiddelde prijs van 466.700 euro), Delfzijl en omgeving (stijging van 7,2 procent, 364.800 euro) en Noord-Limburg (stijging van 6,7 procent, 453.000 euro).

Ook in andere regio’s buiten de Randstad waren prijsstijgingen boven de 4 procent te zien. Dat geldt bijvoorbeeld voor Noord-Drenthe (5,2 procent stijging), Zuidoost-Drenthe (4,9 procent), Noord-Overijssel (5,1 procent), Twente (4,9 procent) en Midden-Brabant (5,4 procent).

🏡 Trend: minder overbieden In lijn met de dalingen van huizenprijzen in sommige regio’s merkt Wesley van den Ham, hypotheekexpert bij Hypotheek.nl, een trend: „Volgens makelaars die ik spreek, ademt de markt weer wat uit. Na een periode waarin overbieden de norm was, wordt er nu duidelijk minder overboden. Sterker nog: de vraagprijs bieden of soms zelfs daaronder zitten, komt weer vaker voor. Dat is goed nieuws voor met name starters, die eerder nog vaak naast het net grepen of niet het budget hadden voor grote overbiedingen.”

Haarlem, Leiden en Zeeland: in 4 regio’s dalen de huizenprijzen

Maar niet in alle regio’s was een prijsstijging te zien. Vier regio’s vertoonden juist een daling. De grootste prijsdaling was te zien in Haarlem en omstreken. Daar was een gemiddelde prijsdaling te zien van 2 procent. De gemiddelde huizenprijs lag hier in het derde kwartaal op 634.500 euro.

Ook in en rond Leiden en de Bollenstreek was een prijsdaling te zien. Daar waren huizenprijzen 1,5 procent lager, met een gemiddelde verkoopprijs van 571.000 euro. Daarnaast waren prijsdalingen te zien in alle regio’s in Zeeland. Daar daalden de prijzen in Zeeuws-Vlaanderen met gemiddeld 0,4 procent en in de rest van Zeeland met gemiddeld 1,2 procent.

NVM ziet meer onderhandelingsruimte voor starters op de woningmarkt

De gemiddelde prijsstijging was minder hoog dan in eerdere kwartalen, wat goed nieuws is voor starters. Voor hen is het volgens de NVM weer vaker mogelijk om een tweede bezichtiging te plannen of zelfs over de woningprijs te onderhandelen.

Tegelijkertijd mogen we niet te vroeg om de huizenprijzen juichen, vindt hypotheekexpert Wesley van den Ham. „We merken bij Hypotheek.nl bijvoorbeeld dat vooral woningen met een gunstig energielabel erg in trek zijn. Huizen waar veel aan moet gebeuren, gaan vaak voor een lagere prijs weg en bieden meer onderhandelingsruimte. Maar niet iedereen ziet zo’n huis zitten. Ook is er nog altijd sprake van krapte op de markt. Met name bij starterswoningen is de vraag groter dan het aanbod. Toch bieden deze NVM-cijfers meer perspectief voor starters. De gekte op de woningmarkt lijkt wat af te zwakken ten opzichte van één of twee jaar geleden.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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