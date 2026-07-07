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Binnenkijken in de Nederlandse villa van Drake: 15 miljoen euro, privéstrand en twee zwembaden

Wanneer Drake in Nederland verblijft, kiest hij niet voor een hotel, maar voor deze villa in Vinkeveen. De woning van 14,95 miljoen euro beschikt over een privéstrand, binnen- en buitenzwembad en een door de rapper zelf samengestelde geluidsinstallatie.

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Van indrukwekkende villa’s tot verrassend gewone woningen: in Binnenkijken speuren we Funda af naar de meest bijzondere huizen van bekende Nederlanders en internationale sterren. Wat staat er in de garage, hoe groot is de tuin en welke luxe springt direct in het oog?

Voor 14.950.000 euro krijg je 1100 vierkante meters aan woonoppervlakte in Vinkeveen.

Waarom behoort deze villa tot de duurste van Nederland?

Komt de woning je bekend voor? Dat kan, want hij werd als decor gebruikt voor het programma Power Couple. Daarnaast verscheen de villa recentelijk in het nieuwe Videoland-programma Million Dollar Listing, waar hij werd omschreven als één van de meest dure villa’s in Nederland. Krijg je dan ook bijna een hectare aan eigen grond voor.

Ook op inrichting is niet bespaard, aldus makelaar Karina Nippérus. De villa werd voor 50.000 euro professioneel gestyled, vertelt ze in het tv-programma. En de gigantische kroonluchters in de welkomsthal? Die kosten al meer dan een ton.

Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands

Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands

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Welke luxe liet Drake zelf aan de villa toevoegen?

Zie je niet vaak in het calvinistische Nederland, zo’n Amerikaans object. Geen wonder dus, dat Drake de villa in Vinkeveen heeft gehuurd tijdens een bezoek aan Nederland. De geluidsinstallaties in de woning zijn dan ook door de rapper himself met zorg uitgekozen. Wat dat betekent? Een goed feestje, met jezelf of voor de hele buurt.

Naast meerdere geluidsinstallaties vind je hier namelijk ook een binnen- en buitenzwembad die met elkaar in verbinding staan, een privéstrand en een tuinhuis voor de gasten. Al heb je in je eigen woning ook meer dan genoeg ruimte voor een bed of twee.

Je bekijkt deze woning verder op Funda.

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Geschreven door Michelle van der Molen Van beauty tot psychologie: Michelle schrijft na haar studie Journalistiek over de meest uiteenlopende onderwerpen. Al komen de meeste ideeën door een wandeling in de stad, en geeft ze met haar artikelen het liefst een stem aan de mensen die zelf niet zo hard kunnen of willen roepen.

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