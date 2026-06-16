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Binnenkijken bij Montana Meiland: haar huis van 789.000 euro heeft een opvallende verrassing in de garage

Montana Meiland heeft haar woning in Noordwijk te koop gezet. Voor 789.000 euro krijg je een instapklaar huis met onderhoudsvriendelijke tuin én een opvallende verrassing in de garage: een eigen sauna.

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Van indrukwekkende villa’s tot verrassend gewone woningen: in de rubriek Binnenkijken speuren we Funda af naar de meest bijzondere huizen van bekende Nederlanders en internationale sterren. Wat staat er in de garage, hoe groot is de tuin en welke luxe springt direct in het oog?

Verhuizen is deze familie op het lijf geschreven. Niet heel verwonderlijk dus, dat de woning van Montana Meiland alweer te koop staat. In het tv-programma kon je de verbouwing volgen, hier mag je gluren naar het eindresultaat.

Voor 789.000 euro krijg je 128 vierkante meters aan woonoppervlakte in Noordwijk. Wat goeeéd…

Binnenkijken: waarom is de tuin van Montana Meiland zo onderhoudsvriendelijk?

Voordat we met de deur in huis vallen, nemen we eerst een kijkje in de achtertuin. Het (kunst)gras is groener dan groen, wat betekent dat je de grasmaaier niet mee hoeft te verhuizen. Ook met de betegeling zit het wel goed: jij kunt gewoon met de beentjes omhoog genieten van het Hollandse weer.

Ja, er is wat snoeiwerk. Maar met een scherpe heggenschaar is dat zo gedaan. Zorgt ook voor genoeg privacy, zo’n groene omheining. Het enige waar je misschien verandering in wilt brengen, is de voortuin. Grind vraagt om onkruid, tenzij er een goede worteldoek onderligt. En anders gewoon op de knietjes. Met een perceel van 237 vierkante meter is dat zo gedaan.

Foto: Funda / Bonnike Makelaardij Foto: Funda / Bonnike Makelaardij Foto: Funda / Bonnike Makelaardij Foto: Funda / Bonnike Makelaardij Foto: Funda / Bonnike Makelaardij Foto: Funda / Bonnike Makelaardij

Foto: Funda / Bonnike Makelaardij Foto: Funda / Bonnike Makelaardij Foto: Funda / Bonnike Makelaardij Foto: Funda / Bonnike Makelaardij Foto: Funda / Bonnike Makelaardij Foto: Funda / Bonnike Makelaardij

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De grootste verrassing: een sauna in de garage

Sauzen, behangen en stuken hoef je hier in ieder geval écht niet meer te doen. Iedereen weet dat de Meilandjes genoeg verfkwasten in handen hebben gehad om voor een strak eindresultaat te zorgen. Het behang glimt nog net niet van de muur af, en op het werkblad in de keuken zijn zelfs de Italianen jaloers.

Strakke staatsdeuren, een badkamer met bad waar je uren kunt dobberen en een nog meer ontspannen verrassing in de garage. Want daar vind je – tussen de verhuisdozen – een heuse sauna. Kun je je even afsluiten van al het rumoer, met een wijntje of twee? Ja, inderdaad. Lekker wijnen, wijnen, wijnen.

Je kunt de woning verder bekijken op Funda.

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Geschreven door Michelle van der Molen Van beauty tot psychologie: Michelle schrijft na haar studie Journalistiek over de meest uiteenlopende onderwerpen. Al komen de meeste ideeën door een wandeling in de stad, en geeft ze met haar artikelen het liefst een stem aan de mensen die zelf niet zo hard kunnen of willen roepen.

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