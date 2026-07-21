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Historische villa van Albert Heijn-familie staat te koop voor 895.000 euro, mét originele Piet Zwart-keuken

Een bijzonder stukje Nederlandse ondernemersgeschiedenis is op Funda verschenen. De voormalige woning van de kleinzoon van Albert Heijn staat te koop voor 895.000 euro en bevat nog meerdere originele ontwerpdetails uit de jaren 50.

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Van indrukwekkende villa’s tot verrassend gewone woningen: in Binnenkijken speuren we Funda af naar de meest bijzondere huizen van bekende Nederlanders en internationale sterren. Wat staat er in de garage, hoe groot is de tuin en welke luxe springt direct in het oog?

Nee, je krijgt hier geen 2+3 gratis. De bonuskaart voor extra korting schijnt ook niet te werken. Al is de woning met 213 vierkante meter aan woonoppervlakte voor 895.000 euro nu ook weer niet zo hoog aan de prijs.

Waarom deze villa van de Albert Heijn-familie bijzonder is

Wel op Hollandse bodem, maar in Engelse landhuisstijl. Deze vrijstaande woning is een plaatje an sich. Van de buitenkant een sprookje, met een grote voortuin ontworpen door de bekende tuinarchitecte Mien Ruys. De complete tuin bestaat dan ook uit 600 vierkante meter aan oppervlakte.

Kun je nog een hele woning op kwijt, zullen we maar zeggen. Toch een 1+1-situatie, al zal dat niet helemaal de bedoeling zijn. Een vergunning voor een uitbouw op de begane grond, die ligt er wél. Mocht je aan vijf slaapkamers, een woon- en zijkamer en een inpandige garage nog niet genoeg hebben.

Foto: Home of Orange Foto: Home of Orange Foto: Home of Orange Foto: Home of Orange Foto: Home of Orange Foto: Home of Orange Foto: Home of Orange

Foto: Home of Orange Foto: Home of Orange Foto: Home of Orange Foto: Home of Orange Foto: Home of Orange Foto: Home of Orange Foto: Home of Orange

Welke onderdelen vragen om een renovatie?

Twee linkerhanden? Dan heb je hopelijk het juiste netwerk beschikbaar, want hier in Zaandam mogen de handjes nog wel even uit de mouwen. Het huis is ietwat gedateerd. En al weten we dat – modegewijs – alles ooit weer terugkomt, het oog wil nu ook wat.

De vloer in de woonkamer? Daar moet je niks aan willen veranderen. Het leidingwerk voor een tweede badkamer is al aanwezig, al mag er naar de aankleding van de eerste ook nog wel even gekeken worden. Ook het tegelwerk in de keuken kan er direct uit, net als het aanrechtblad zelf. Of toch niet? Je zou het bijna over het hoofd zien, maar het gaat hier om een originele Piet Zwart-keuken voor Bruynzeel. Niet jouw smaak? Dan kun je ‘m altijd nog verkopen. Aan de retroliefhebber.

Foto: Home of Orange Foto: Home of Orange

Foto: Home of Orange Foto: Home of Orange

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Geschreven door Michelle van der Molen Van beauty tot psychologie: Michelle schrijft na haar studie Journalistiek over de meest uiteenlopende onderwerpen. Al komen de meeste ideeën door een wandeling in de stad, en geeft ze met haar artikelen het liefst een stem aan de mensen die zelf niet zo hard kunnen of willen roepen.

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