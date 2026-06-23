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Binnenkijken bij Bridget Maasland: kunst, kleur én een zeldzame luxe in hartje Amsterdam, voor 1,4 miljoen euro

Bridget Maasland woont in een opvallende woning in Amsterdam. Achter de deur schuilt een kleurrijk interieur vol kunstobjecten, designstukken en een luxe die in de hoofdstad steeds zeldzamer wordt: een eigen tuin.

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Van indrukwekkende villa’s tot verrassend gewone woningen: in Binnenkijken speuren we Funda af naar de meest bijzondere huizen van bekende Nederlanders en internationale sterren. Wat staat er in de garage, hoe groot is de tuin en welke luxe springt direct in het oog?

Voor 1.465.000 euro krijg je 163 vierkante meters aan woonoppervlakte in Amsterdam.

Binnenkijken: de woonkamer van Bridget Maasland lijkt op een kunstgalerij

Van Tweety tot aan Mickey Mouse en een koe met een bloemenkrans. Ja, zelfs Nijntje staat bij Bridget in de woonkamer. En het gekke is misschien nog wel dat het wérkt, al die kunstobjecten bij elkaar. De kleurrijke verzameling steekt af tegen de grijze gietvloer en maakt van de woonkamer een heuse kunstgalerij.

Eén designobject trekt direct de aandacht. Want, wat staat er voor groot glanzend voorwerp in de woonruimte? Is het een fluffy kluis, een kunstzinnige kast of een koelkast met patches van een glimmend zilverstofje? We zullen er waarschijnlijk nooit achter komen.

Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands

Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands Foto: The Agency, The Netherlands

Wat krijg je voor 1,46 miljoen euro in Amsterdam?

Waar je ogen zich moeten scherpstellen aan de kleuren van de woonkamer, komen ze tot rust in één van de badkamers. Het warme, landelijke gevoel komt je tegemoet door het houten balkenplafond, muren gevuld met kiezelsteentjes en het trappetje voor je badlakens. De oplettende kijker ziet het: ook boeddha is hier van de partij.

Elke kamer in het huis van Bridget lijkt een ander thema te hebben. De keuken verraadt wat er die avond op het menu staat (vis!), de slaapkamer is voorzien van een toepasselijke passiebloem en het toilet? Die is dan weer opvallend minimalistisch voor Nederlandse begrippen. Maar wat misschien nog wel het meest bijzondere is aan deze woning? Er is – let op – een tuin. En dat is, zeker in Amsterdam, een geliefde luxe.

Je kunt het huis verder bekijken op Funda.

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Geschreven door Michelle van der Molen Van beauty tot psychologie: Michelle schrijft na haar studie Journalistiek over de meest uiteenlopende onderwerpen. Al komen de meeste ideeën door een wandeling in de stad, en geeft ze met haar artikelen het liefst een stem aan de mensen die zelf niet zo hard kunnen of willen roepen.

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