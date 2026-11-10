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Bijzonder huis uit Netflix-serie De Haantjes te koop: dit krijg je voor 725.000 euro in IJmuiden

Het huis van Ivo en Desirée uit de Netflix-serie De Haantjes staat te koop. Voor 725.000 euro krijg je een voormalig postkantoor in IJmuiden, compleet met monumentale trap, visgraatvloer en een opvallende keuken.

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Kost je 725.000 euro, maar daar ‘krijg’ je – naast een echte BH’er (Bekend Huis) – dan ook 263 vierkante meter aan woonoppervlakte voor. Niet mis, zullen we maar zeggen.

In dit huis wonen Ivo en Desirée in seizoen 2 van De Haantjes

De komedie-serie al eens gekeken? Dan weet je dat de vriendengroep uit de serie bestaat uit vier mannen: Mike, Danny, Greg en Ivo. En laat laatstgenoemde nou niet bepaald een ‘Haantje‘ zijn. Sterker nog, in de serie probeert hij het meest te voldoen aan het plaatje van de ‘Nieuwe Man’. Hij volgt hier zelfs een spirituele cursus voor.

Ivo (gespeeld door Benja Bruijning) is gescheiden van Desirée (gespeeld door Fockeline Ouwerkerk). In seizoen 2 proberen de twee hun oude relatie nieuw leven in te blazen, en wonen ze samen in – jawel – deze woning in IJmuiden. Logisch dat dit voormalige postkantoor juist voor Ivo is uitgekozen in de serie, die ‘iets’ doet in de makelaardij.

Foto: Van Waalwijk Van Doorn Makelaars Foto: Van Waalwijk Van Doorn Makelaars Foto: Van Waalwijk Van Doorn Makelaars Foto: Van Waalwijk Van Doorn Makelaars Foto: Van Waalwijk Van Doorn Makelaars Foto: Van Waalwijk Van Doorn Makelaars

Foto: Van Waalwijk Van Doorn Makelaars Foto: Van Waalwijk Van Doorn Makelaars Foto: Van Waalwijk Van Doorn Makelaars Foto: Van Waalwijk Van Doorn Makelaars Foto: Van Waalwijk Van Doorn Makelaars Foto: Van Waalwijk Van Doorn Makelaars

263 vierkante meter, drie slaapkamers en een marmeren keukeneiland

Een monumentale trap van Belgisch hardsteen, een in 2025 volledig gerestaureerde visgraatvloer, een prachtig balkenplafond en en-suitedeuren met glas-in-lood-ramen. Je hoeft zelf niet veel sfeer toe te voegen, om deze woning tot iets gezelligs te maken.

De woning – dichtbij het IJmuiderstrand – heeft 3 slaapkamers, een dakterras en een keuken uit 2024, welke het middelpunt van de woning vormt. Het op maat gemaakte keukeneiland is dan ook een echte eyecatcher, inclusief marmeren werkblad. Liever geen gehaktballen draaien, maar Netflixen op de bank? Mag ook, en kan lekker warm, met zo’n houtkachel in de zitkamer. In 2027 volgt er een derde en tevens laatste seizoen van de tv-serie, die je dan gelijk kunt meepakken.

Foto: Van Waalwijk Van Doorn Makelaars Foto: Van Waalwijk Van Doorn Makelaars Foto: Van Waalwijk Van Doorn Makelaars Foto: Van Waalwijk Van Doorn Makelaars

Foto: Van Waalwijk Van Doorn Makelaars Foto: Van Waalwijk Van Doorn Makelaars Foto: Van Waalwijk Van Doorn Makelaars Foto: Van Waalwijk Van Doorn Makelaars

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Geschreven door Michelle van der Molen Van beauty tot psychologie: Michelle schrijft na haar studie Journalistiek over de meest uiteenlopende onderwerpen. Al komen de meeste ideeën door een wandeling in de stad, en geeft ze met haar artikelen het liefst een stem aan de mensen die zelf niet zo hard kunnen of willen roepen.

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