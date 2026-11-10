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Redactie Binnenland vandaag
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16-jarige Schiedammer aangehouden voor dodelijke schietpartij

SCHIEDAM - Hulpdiensten zijn aanwezig op het Weverpad in de wijk Woudhoek na een schietpartij. Een persoon is overleden, een tweede raakte gewond. MEDIATV / ANP
ANP / ANP / Killian Lindenburg

Een 16-jarige Schiedammer is aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij aan het Weverpad in Schiedam afgelopen zaterdag, meldt de politie. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag en poging tot moord dan wel doodslag. De 19-jarige Tico kwam door de schietpartij om het leven en twee anderen raakten gewond.

De minderjarige verdachte is dinsdag aangehouden op de Rietbaan in Capelle aan den IJssel. De politie zoekt nog naar twee andere verdachten.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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