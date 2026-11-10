16-jarige Schiedammer aangehouden voor dodelijke schietpartij
Een 16-jarige Schiedammer is aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij aan het Weverpad in Schiedam afgelopen zaterdag, meldt de politie. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag en poging tot moord dan wel doodslag. De 19-jarige Tico kwam door de schietpartij om het leven en twee anderen raakten gewond.
De minderjarige verdachte is dinsdag aangehouden op de Rietbaan in Capelle aan den IJssel. De politie zoekt nog naar twee andere verdachten.
ANP