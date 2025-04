Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Studentenkamer in 2025: klein, duur en schaars

Een kamer vinden is anno 2025 een grote uitdaging. De prijzen rijzen de pan uit, het aanbod krimpt en in sommige steden is het aantal beschikbare kamers tot wel 30 procent gedaald. De gemiddelde maandhuur komt inmiddels uit op zo’n 705 euro. In de praktijk kunnen de verschillen per stad enorm zijn.​

Wie als student in 2025 een kamer zoekt, krijgt te maken met stijgende prijzen en veel teleurstellingen. In de grote steden is het niet ongebruikelijk om meer dan duizend euro per maand te betalen voor een kamer van 12 vierkante meter, vaak met gedeelde keuken en badkamer. Alleen aan de randen van het land – in steden als Leeuwarden of Wageningen – lijkt het studentenleven nog enigszins betaalbaar.​

Amsterdam: een studentenkamer kost 974 euro

Amsterdam spant de kroon in de zoektocht naar een geschikte studentenkamer. In onze hoofdstad ligt de gemiddelde huurprijs voor een kamer inmiddels op 974 euro per maand, waarmee de hoofdstad opnieuw koploper is.

Liever op kamers in Utrecht? Dan moet je ook flink in de buidel tasten, want studenten betalen daar gemiddeld 835 euro voor een kamer. In Maastricht liggen de kosten met 600 euro nog wat lager, al is ook daar sprake van flinke stijgingen.

Studentenkamer in Groningen: aanzienlijk goedkoper

In het noorden van het land zijn studentenkamers dan weer een stuk goedkoper. Wie in Groningen of Leeuwarden op kamers gaat, betaalt gemiddeld respectievelijk 490 en 441 euro. De enige plek waar studeren nog écht betaalbaar is, is Wageningen: daar liggen de gemiddelde kamerprijzen rond de 359 euro per maand.​

Hoe komt het dat een kamer zo duur is?

Dat studentenkamers in korte tijd zoveel duurder zijn geworden, heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats is er simpelweg te weinig aanbod. In veel studentensteden is het aantal kamers flink afgenomen, terwijl het aantal studenten elk jaar blijft groeien.

Volgens data uit het Kamernet Huurrapport en Vastgoed Actueel is het aanbod in steden als Haarlem en Leiden met ruim 30 procent gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Dit zorgt voor extra druk op de woningmarkt, met stijgende prijzen als gevolg.​

Invoering Wet Betaalbare Huur heeft averechts effect

Ook politieke beslissingen spelen een rol. Denk aan de invoering van de Wet Betaalbare Huur, die sinds juli 2024 geldt en het speelveld voor particuliere verhuurders veranderd heeft. De wet, die bedoeld is om huurprijzen eerlijker te maken via een puntensysteem, lijkt in sommige gevallen juist een averechts effect te hebben. Diverse verhuurders trekken zich terug van de markt omdat het niet langer rendabel is hun woning te verhuren. Daarnaast zijn de regels erg complex. Het gevolg? Minder aanbod en nóg hogere prijzen.​ Toch gaf voormalig woonminister Hugo de Jonge aan er geen spijt van te hebben.

Groei internationale studenten

Een ander element dat de prijzen opdrijft, is de groei van het aantal internationale studenten. Universiteiten trekken steeds meer studenten uit het buitenland aan.

Zij hebben vaak geen sociaal netwerk om op terug te vallen en zijn dus volledig zijn aangewezen op de particuliere kamerhuur. Vooral in steden als Amsterdam, Maastricht en Groningen zorgt dat voor extra druk op de toch al krappe markt.​ Veel vraag, maar weinig aanbod van kamers: het drijft de prijzen op.

Tips om toch een kamer te vinden

De situatie lijkt behoorlijk hopeloos, voor studenten die in een bruisende stad als Utrecht willen wonen. Of een wereldstad als Amsterdam.

Toch zijn er nog mogelijkheden voor studenten die slim en flexibel zijn om een kamer te vinden in deze urban jungle. Wie bereid is iets verder van het centrum te wonen of te kiezen voor een kleinere stad, maakt meer kans op een kamer onder de 500 euro.

Anti kraak of ‘smart living’

Ook alternatieve woonvormen worden steeds populairder, zoals antikraak wonen of ‘smart living’-projecten waarin studenten samen een pand beheren of zelfs kopen. Voorzichtigheid is overigens geboden, oplichting bij studentenkamers komt steeds vaker voor, meldde de Landelijke Studentenvakbond (LSvb) begin deze maand. Als iets te mooi is om waar te zijn, is het dat waarschijnlijk ook.

