Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Woningdelen om woningcrisis tegen te gaan: wat zijn de voorwaarden?

Een appartement in je eentje huren is voor velen onbetaalbaar. Woningdelen, oftewel het bewonen van een woning door meerdere personen, wint aan populariteit. Vooral in grote steden, waar de huurprijzen hoog liggen, is deze trend zichtbaar. Maar wat zijn nu eigenlijk de voordelen en de juridische haken en ogen?

De woningcrisis houdt inmiddels al een aantal jaar aan. Voor een sociale huurwoning sta je al snel minstens tien jaar op de wachtlijst, de prijzen voor een koopwoning gaan door het dak en ook de huurprijzen zijn voor sommigen niet meer op te brengen. Een van de oplossingen wordt gezien in woningdelen, waar Metro al eerder over schreef. Samen een woning delen is een van de oplossingen voor de woningnood. In steeds meer gemeenten worden de regels versoepeld, waardoor dit mogelijk is.

Woningdelen betekent dat meerdere volwassenen, die geen familie of partners zijn, samen een woning bewonen. Ze delen gemeenschappelijke voorzieningen zoals de keuken, badkamer en woonkamer. Woningdelen kennen we vooral van studenten die samen een appartement huren. Maar je kunt ook denken aan vrienden die samenwonen of starters die vanwege de hoge huurprijzen kiezen voor een gedeelde woonruimte.

Met name in grote steden als Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, betaal je de hoofdprijs voor een huurwoning. In de praktijk is woningdelen vooral populair in steden waar de vraag naar woonruimte groot is en zelfstandige woonruimtes nauwelijks te vinden of te betalen zijn. Zo kun je toch in de stad blijven wonen, waar alle voorzieningen binnen handbereik zijn, zonder dat je je een slag in de rondte hoeft te werken om de hypotheek of de huur te betalen.

Voorwaarden voor woningdelen

In steeds meer gemeentes is woningdelen mogelijk. Lastig is wel dat er geen centraal beleid voor ontwikkeld is en dat de voorwaarden voor woningdelen per gemeente verschillen. In de meeste steden heb je een vergunning nodig als een een woning door meer dan twee personen wordt gedeeld die geen gezamenlijk huishouden vormen.

De verhuurder moet deze vergunning aanvragen. Zonder zijn of haar toestemming kan er sprake zijn van illegale verhuur. Daarnaast stellen gemeenten vaak eisen aan de minimale woonruimte per bewoner. Daarbij kun je denken aan een minimum aantal vierkante meters aan oppervlakte voor zowel de eigen woonruimte (de slaapkamer), als voor de gezamenlijke woonruimte (de woonkamer).

Brandveiligheid speelt ook een belangrijke rol bij woningdelen. Woningen die worden omgezet naar kamerbewoning moeten extra brandveiligheidsmaatregelen treffen, zoals het plaatsen van rookmelders en branddeuren.

Voorwaarden aan het huurcontract

Gemeenten stellen soms voorwaarden aan het huurcontract: in veel gevallen moeten bewoners een gezamenlijk huurcontract hebben en mag er geen onderhuur plaatsvinden. Hierdoor hebben alle bewoners dezelfde rechten en plichten. Aangezien gemeenten hun eigen regels hanteren, kunnen de voorwaarden per stad sterk verschillen. Voor je een ‘woningdelerscontract’ laat opstellen, is het belangrijk om te informeren wat de regels in jouw gemeente zijn.

Woningdelen per stad

In Nederland verschilt de regelgeving rondom woningdelen per gemeente. In Amsterdam is woningdelen toegestaan, mits er een vergunning wordt aangevraagd. Sinds 2020 gelden strenge eisen: bewoners moeten een gezamenlijke woonkamer hebben en elk een individueel huurcontract. Dit heeft te maken met huurdersbescherming.

Utrecht hanteert een zogenaamde ‘omzettingsvergunning’ wanneer drie of meer personen een woning delen. De gemeente Utrecht controleert streng op leefomstandigheden en overlast. De ‘leefbaarheidstoets’ is een van de voorwaarden voor het krijgen van een vergunning.

Rotterdam stimuleert hospitaverhuur

Ook in Rotterdam is woningdelen mogelijk, maar de gemeente stimuleert vooral hospitaverhuur. Dit betekent dat een woningeigenaar een deel van de woning mag verhuren aan maximaal één andere persoon. Voorwaarde is dat de verhuurder zelf minimaal de helft van het huis blijft gebruiken.

Groningen en Den Haag hanteren grotendeels de landelijke normen, maar de voorwaarden verschillen per wijk. Kortom: woningdelen is geen eenduidige kwestie, hoe de gemeente daar vorm aan geeft, is heel verschillend. Verdiep je daar dus in, voor je op eigen houtje een contract samenstelt. Anders kan het flinke problemen opleveren.

Voordelen van woningdelen

Woningdelen brengt verschillende voordelen met zich mee. Allereerst natuurlijk op financieel gebied: het wonen in een dure stad wordt een stuk betaalbaarder, omdat je alle kosten deelt. Je hebt ook meer woonruimte dan wanneer je enkel een kamer huurt.

Ook op sociaal gebied heeft het meerwaarde. Samenwonen met huisgenoten kan gezellig zijn, mits er een goede klik is. Er kunnen waardevolle vriendschappen ontstaan en een gevoel van verbondenheid. Dit is vooral fijn voor starters, expats of studenten die nieuw zijn in een stad. Een ander voordeel van woningdelen is dat het een zekere mate van flexibiliteit biedt. In sommige huurconstructies kunnen bewoners wisselen zonder dat steeds een nieuw huurcontract moet worden opgesteld.

Nadelen en risico’s van woningdelen

Hoewel woningdelen veel voordelen heeft, zijn er ook nadelen en risico’s. Een van de belangrijkste uitdagingen is de juridische onzekerheid. In sommige constructies hebben bewoners geen individueel huurcontract en zijn ze afhankelijk van een hoofdhuurder. Dit kan zorgen voor juridische onzekerheid. Ook kan het voorkomen dat de particuliere eigenaar van een woning niet openstaat voor woningdelen, ondanks dat de gemeente dit wel toestaat. Goed nieuws is dat in het verleden studenten en woningdelers in het gelijk werden gesteld bij een juridisch conflict, ten overstaan van de Huurcommissie.

Dan is er nog het sociale aspect. Als je een klik hebt met je huisgenoot, is er niks aan de hand: gezellig samen eten, een wijntje doen en socializen. Maar samenwonen met anderen kan ook een bron zijn van  overlast en conflicten. Verschillen in leefstijlen, schoonmaakgedrag en mogelijke geluidsoverlast, kunnen irritaties veroorzaken. Ook kunnen problemen ontstaan als een huisgenoot vertrekt en de overige bewoners ineens de volledige huur moeten opbrengen.

Reacties