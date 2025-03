Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Pandeigenaren introduceren ‘Smart Living’ voor kamerverkoop, maar er is ook kritiek op dit ‘nieuwe verdienmodel’

Sommige pandeigenaren laten studenten (met vermogende ouders welteverstaan) een kamer kopen in plaats van huren. Daarmee koop je als student dus een aandeel in een pand. In Utrecht is het fenomeen ‘Smart Living’ inmiddels aan de orde en de initiatiefnemers hebben landelijke ambities. Maar daar is de gemeente helemaal niet blij mee.

De woningcrisis maakt het voor de woningzoekende niet makkelijk. Momenteel kosten koopwoningen een flinke duit en wachtlijsten voor sociale huur zijn lang. En het aanbod voor huurwoningen binnen de particuliere huursector droogt steeds meer op. Mede door de Wet Betaalbare Huur en andere maatregelen, waardoor het verhuren van panden veel minder aantrekkelijk is.

Smart Living in Utrecht voor studentenpanden

Het gevolg is dat een hoop vastgoedhandelaren, beleggers en pandjesbazen hun panden verkochten. Want de verhuurmarkt was ineens een stuk minder lucratief. Maar in Utrecht hebben sommige pandeigenaren daar iets creatiefs op bedacht.

In principe moeten eigenaren van studentenpanden een vergunning aanvragen voor het splitsen van panden voor bijvoorbeeld meerdere kamers. Maar bij de nieuwe woonvorm in Utrecht, is die vergunning niet meer nodig.

Gemeente niet blij met verdienmodel

Via StudentenkamerKopen.nl worden namelijk panden verkocht aan nieuwe bewoners. Het concept kwam van de grond in Utrecht en nu wil makelaar en initiatiefnemer Rik Gijtenbeeks zijn ‘Smart Living’-concept op landelijk niveau uitrollen.

Maar volgens de gemeente is dit een nieuw soort verdienmodel. Wethouder Wonen Dennis de Vries (PvdA) noemt het een hele slechte ontwikkeling tegen BNR. „Het leidt ertoe dat wonen nog duurder wordt en dat mensen die het niet kunnen betalen, achter het net vissen.”

Meerdere kopers studentenkamer in één pand

Gijtenbeeks ziet wel heil in ‘Smart Living’. Hoe dat in z’n werk gaat? StudentenkamerKopen.nl verkoopt een studentenwoning in het geheel aan meerdere kopers. Daarmee worden meerdere bewoners samen eigenaar van het pand. Of nou ja, hun ouders, want vaak zijn het de vermogende ouders die zo’n kamer kopen. Zo’n kamer kost één à twee ton.

En dat blijkt dan wel weer een lucratieve vorm voor de verkoper. Al stelt Gijtenbeek dat het hem daar niet om gaat. Op deze manier kan de verkoper het pand voor meer geld verkopen dan wanneer het aan één koper wordt verkocht.

Ouders kopen studentenkamers

Maar voor de koper kleven er nadelen aan dit model. Een hypotheek aanvragen is bijvoorbeeld vrijwel onmogelijk. De vraag naar studentenkamers is echter zo groot dat ouders toch kopen, zegt Gijtenbeek. Zonder verdere financieringsopties blijft dit wel voorbehouden aan ouders die de koopsom direct kunnen aftikken, schrijft BNR.

De gemeente Utrecht is helemaal niet blij met dit soort constructies, maar kan nog weinig doen. Gezamenlijk vastgoed kopen is namelijk niet verboden. „Als het hier gaat om een verkapte manier van splitsen – waarvoor een vergunning nodig is –, dan zullen we hierop handhaven”, stelt de wethouder.

Huuraanbod voor studenten nog schaarser

Ook de Woonbond blijkt argwaan te hebben bij deze ontwikkeling. Mede omdat hierdoor het huuraanbod voor studenten nog schaarser wordt.

Niek Verra, voorzitter van Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere beleggers in vastgoed, stelt dat toch veel studentenpanden momenteel halfleeg staan. Waarom? Eigenaren willen van die panden af en laten geen nieuwe studenten toe.

Thomas Westerhof van vastgoedadviseur CBRE noemt ‘Smart Living’ een „extreem voorbeeld van de uitpondgolf die al enige tijd gaande is”. Losse kamers zijn volgens hem relatief goedkoop, waardoor de vraag daarnaar vergroot. „Het biedt mogelijkheden voor studenten die het kunnen betalen.”

