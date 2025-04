Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Enorm veel oplichting bij studentenkamers: ‘Lijkt haast georganiseerde misdaad’

Honderden euro’s voor een bezichtiging, exorbitante huurprijzen en flinke borgsommen voor nepkamers. Het aantal meldingen van oplichting door studenten die op zoek zijn naar een kamer is „explosief” toegenomen, meldt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

In 2024 ging 9,3 procent van de meldingen die bij de ‘Housing Hotline’ van de LSVb binnenkwamen over oplichting. In 2022 was dat 1,4 procent, staat in een rapportage die vandaag is gepubliceerd.

Studenten zijn de afgelopen jaren al niet bepaald zondagskinderen geweest. Een grote groep behoorde tot de pechgeneratie en studeerde in een periode van het leenstelsel. Deze groep studenten maakte voornamelijk schulden. Studentenkamers blijken alleen te betalen als ouders bijspringen en er een bijbaan en een lening zijn.

Schrijnende meldingen over oplichting studentenkamers

De meldingen die Housing Hotline over oplichting bij studentenkamers kreeg, waren schrijnend. Zo waren er studenten die duizenden euro’s borg hadden betaald voor een woning die helemaal niet bleek te bestaan. Ook moeten studenten soms honderden euro’s betalen om een kamer te mogen bezichtigen. Het aantal nepadvertenties voor kamers lijkt ook enorm gestegen. Vooral buitenlandse studenten zijn het slachtoffer, staat in het rapport.

Andere meldingen gingen over „exorbitante” huurprijzen, hoge bemiddelingskosten en te hoge borgbedragen. Ook gebeurt het dat de borg niet wordt terugbetaald of dat zonder onderbouwing kosten in rekening worden gebracht. „Met name particulieren nemen het niet te nauw met de regels”, staat in het rapport te lezen.

🏠 Hogere huren voor studenten De huren mogen maximaal 5 procent tot 7,7 procent stijgen in 2025. Dit is de hoogste huurstijging in bijna 30 jaar. „De hoge huurstijgingen raken studenten extra hard, omdat zij een doelgroep zijn met hoge huurlasten en omdat een groot deel van de studenten geen recht heeft op huurtoeslag”, zei Gijs Grimbergen, secretaris van de Landelijke Studentenvakbond, eerder. In het laatste kwartaal van 2024 werd een gemiddelde prijsstijging van 5,6 procent gemeten. Vooral in steden als Leiden, Nijmegen en Tilburg is het flink duurder geworden om een kamer te huren.

‘Aangifte doen kansloos’

LSVb-voorzitter Abdelkader Karbache zegt dat er „haast sprake lijkt van georganiseerde misdaad”. Maar studenten die aangifte doen van de oplichting zijn kansloos, zegt hij, en worden door de politie niet geholpen.

Door de woningnood leggen studenten zich bij de situatie neer en kunnen malafide verhuurders hun gang gaan. Volgens de LSVb zijn 23.000 extra kamers nodig voor studenten.

