Digitale dementie: maakt de smartphone je dommer?

We gebruiken onze smartphone voor bijna alles: de weg vinden, boodschappenlijstjes maken, herinneringen opslaan en berichten sturen. Superhandig! Maar daar is mogelijk een keerzijde aan. Valt het jou ook op dat het moeilijker is dingen te onthouden? Dan lijd je wellicht aan digitale dementie.

Digitale dementie is geen officiële medische diagnose, maar wel een manier om aan te geven wat er gebeurt als we te afhankelijk worden van digitale hulpmiddelen

Wat is digitale dementie?

De term ‘digitale dementie’ komt uit Zuid-Korea, een land waar technologie extreem verweven is met het dagelijks leven. Artsen daar merkten dat sommige jongeren klachten hadden die lijken op beginnende geheugenproblemen. Moeite met concentratie, vergeetachtigheid, onrust in het hoofd. Ze noemen deze verzameling van klachten ‘digitale dementie’, omdat er een relatie zou zijn met technologie, met name smartphones. Het is overigens geen officiële diagnose. Overigens wordt het veelvuldig gebruik van de smartphone, en dan met name sociale media, gelinkt aan mentale klachten, zoals eenzaamheid, maar ook woede en frustraties. Naast dat we er dommer van zouden worden, hebben onze telefoons dus nog meer negatieve bijeffecten.

Hoe kun je merken dat je dit hebt?

Vergeet jij ook steeds vaker dingen? Dat is niet heel gek: verjaardagen staan in onze agenda, telefoonnummers slaan we op en als we even iets niet weten, dan googlen we het wel. Dat bespaart energie, maar het betekent ook dat we ons geheugen minder trainen. Volgens hersenonderzoeker Erik Scherder is herhalen en zelf actief nadenken, belangrijk om je brein scherp te houden.

De concentratie van een goudvis

Een binnenkomend whatsappje, een telefoontje of een like op je Facebookpost: onze telefoons zijn een bron van constante prikkels. Elke melding zorgt voor een shotje dopamine, het gelukshormoon. Dat klinkt goed, maar zorgt er ook voor dat we snel zijn afgeleid. Uit onderzoek van Microsoft bleek in 2015 al dat onze gemiddelde aandachtsspanne is gedaald naar 8 seconden: korter dan een goudvis. Of dat helemaal klopt, is discutabel, maar het zegt wel iets over hoe vaak we switchen tussen apps, berichten en taken.

Worden we echt dommer?

Niet per se, is het antwoord op de vraag of de smartphone, die niet meer weg te denken is uit ons dagelijks leven, ons dommer maakt. Technologie maakt ons op veel vlakken slimmer: we kunnen sneller informatie vinden en efficiënter communiceren. Maar als we onze hersenen steeds minder actief gebruiken, kan dat gevolgen hebben voor hoe goed wij leren, onthouden en focussen. Wat dat betreft werkt ons brein net als een spier: als je hem weinig gebruikt, verzwakt hij.

De term ‘digitale dementie’ is wellicht wat overdreven, maar overmatig gebruik kan je afleiden en je hersenen wat lui maken. Dus misschien toch die telefoon even laten liggen.

Wat kun je zelf doen?

Gelukkig zijn er simpele manieren om het tij te keren en je brein wat meer te activeren. Leg je telefoon wat vaker bewust weg – bijvoorbeeld tijdens het eten, werken of een wandeling. Probeer ook eens iets op te zoeken, zonder meteen je telefoon te pakken en oefen met het onthouden van kleine dingen, zoals een boodschappenlijstje of telefoonnummer.

Daarnaast helpt het om langere tijd geconcentreerd bezig te zijn. Lees een boek, luister een podcast, zonder tussendoor te scrollen. Of werk een half uur achter elkaar zonder afleiding. Zet bijvoorbeeld een timer of gebruik een app als Forest. Door deze kleine gewoontes, word je brein weer wat ‘fitter’. En als je niet houdt van halve maatregelen, maar liever helemaal breekt met die smartphone? Dan kun je ook nog altijd kiezen voor een zogeheten ‘dumbphone’, oftewel een telefoon met alleen basisfuncties zoals bellen en sms’en en met een wekker.

