Veel Nederlanders vieren de feestdagen het liefst zónder hun schoonouders

Het heerlijk avondje is geweest, maar er komen nog heel wat gezelligheid-gevulde avonden aan. Je laat opa en oma natuurlijk niet in de kou staan, dus zit je waarschijnlijk met een huis vol. Een deel van de Nederlanders zit echter totaal niet te wachten op de schoonouders of andere schoonfamilie tijdens het kerstdiner. Maar liefst 32 procent kiest het liefst voor een feestperiode zonder de ouders van hun partner.

CheapTickets.nl deed onder 1473 volwassen Nederlanders onderzoek naar de voorkeuren voor de feestdagen. Van alle ondervraagden zag precies de helft er weleens tegenop om de feestdagen met schoonfamilie door te brengen.

Veel Nederlanders niet dol op schoonfamilie tijdens feestdagen

Vooral vrouwen lijken wat minder positief tegen een bezoekje van de schoonfamilie aan te kijken. Bij hen gaat het om 58 procent, bij mannen slechts 44 procent. De reden kan zijn dat zo’n bezoekje toch meer als een last dan een lust wordt gezien.

Nederlanders nemen dan ook het heft in eigen hand: een aanzienlijk deel neemt maatregelen om niet ‘opgescheept’ te zitten met de schoonfamilie tijdens kerst. Een kwart staat er bijvoorbeeld voor open om hun schoonouders tijdens de feestdagen op vakantie te sturen, als dat gratis zou kunnen. Onder jongeren zou zelfs twee derde dat willen doen. In andere gevallen gaat het bijvoorbeeld om expres andere plannen maken, zonder de schoonfamilie.

Nederlanders vieren oud en nieuw het liefst in het buitenland

Alhoewel het lijkt alsof iedereen het liefst knallend het nieuwe jaar ingaat, is dat allesbehalve waar. Nederlanders zien feestjes tijdens oud en nieuw vooral als een verplicht nummertje. Daarnaast klaagt een behoorlijk deel over de overlast van vuurwerk. Eén op de zes Nederlanders zou oud en nieuw daarom het liefst in het buitenland vieren.

15 procent is weleens expres op reis gegaan tijdens de periode rond oud en nieuw, 6 procent heeft voor dit jaar al een verblijf geboekt.

