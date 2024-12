Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Starters bezorgd over kansen op woningmarkt: ‘Overwaarde leidt tot scheve gezichten’

Het vertrouwen in de woningmarkt neemt in z’n algemeen toe ten opzichte van het vorige kwartaal, maar dat komt vooral door de koopwoningbezitters met overwaarde. Starters zijn eerder pessimistisch over hun kansen.

Dat blijkt uit onderzoek van ING onder 1261 personen.

Zoveel mensen hebben overwaarde

Driekwart van de mensen met een koopwoning zegt overwaarde te hebben. Het grootste deel komt, volgens hen, door de stijging van de huizenprijzen, gevolgd door aflossing van de hypotheek en het aanbrengen van verbeteringen aan de woning. Meer dan een derde van de geschatte overwaarde ligt tussen de 50.000 en 150.000 euro, de helft heeft een grotere overwaarde. Zij willen de overwaarde gebruiken als buffer of pensioenaanvulling of voor het upgraden van de woning.

Bijna de helft (40 procent) van de mensen met een koopwoning denkt dat ze hun woning in de woningmarkt nu niet hadden kunnen kopen, dus zonder overwaarde.

🏠 Prijzen koopwoningen opnieuw hard gestegen De prijs voor een koopwoning steeg in oktober opnieuw hard. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster moeten kopers gemiddeld 467.355 euro neerleggen voor een bestaande woning. De prijs is daarmee gestegen met 11,5 procent ten opzichte van een jaar geleden.

„Het is opvallend dat de woningprijzen zo snel zijn gestegen dat een groot deel van de woningbezitters zijn eigen huis bij volledige financiering nu niet meer zou kunnen betalen. En om een volgende stap in de wooncarrière te maken, zal inbreng van overwaarde in veel gevallen cruciaal zijn. Daarbij gaat het om serieuze bedragen”, legt Wim Flikweert, Manager Wonen bij ING uit.

Scheve gezichten bij starters

Uiteraard zijn de mensen die overwaarde hebben op hun koopwoning blij, maar ze beseffen zich ook dat ze een voordeel hebben op starters of huurders. Vooral voor huurders is dit een lastige periode, onder meer door de Wet betaalbare huur. Die wet geldt sinds 1 juli en houdt in dat de maximale huurprijs wordt bepaald op basis van een puntensysteem, het woningwaarderingsstelsel. Het lijkt erop dat deze wet verhuurders massaal aanzet tot de verkoop van huurwoningen. Vorige week bleek dat het aanbod middenhuurwoningen flink is opgedroogd.

Onder starters vindt 85 procent dat de overwaarde de belangrijkste oorzaak is van de ongelijkheid. Een kwart van de starters voelt zich zelfs gefrustreerd over de overwaarde. 35 procent vindt het wel verdiend dat mensen met koopwoningen dit hebben.

„Het is sportief dat een groot deel van de starters het de woningbezitters gunt dat ze overwaarde hebben. Ze hebben de keuze gemaakt om te kopen en dat heeft goed uitgepakt. En voor het onderhoud en verbetering worden kosten gemaakt. Maar dat overwaarde ook tot scheve gezichten kan leiden, is logisch”, zegt Flikweert.

68 procent van de ondervraagde starters geeft aan nog niet genoeg budget te hebben om een woning te kopen, of dat ze binnen hun huidige budget niets kunnen vinden. Bijna de helft van de starters kan nauwelijks sparen, omdat de huur zo hoog is. Een deel van de starters stelt het kopen van een koopwoning uit totdat ze meer budget hebben.

