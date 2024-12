Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Energiecontract verlengen altijd duurder dan overstappen, zoveel geld loop je mis

Je energiecontract bij je huidige energieleverancier verlengen is vrijwel altijd duurder dan overstappen naar een jaarcontract elders. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Keuze.nl. Het verschil in kosten kan zelfs oplopen tot ruim 580 euro per jaar.

Wie een energiecontract heeft, krijgt zo’n twee maanden voordat het contract afloopt een verlengaanbod van de energieleverancier. Jaarlijks krijgen dan ook zo’n 6 miljoen huishoudens in Nederland een aanbieding om hun contract te verlengen. Maar meteen toehappen is vrijwel nooit voordelig, blijkt uit onderzoek.

Energiecontract met één jaar verlengen nooit voordeliger

Je energiecontract verlengen voor één jaar blijkt namelijk in geen enkel geval voordeliger dan overstappen naar een nieuwe energiemaatschappij. Keuze.nl ontdekte dat je op zijn minst 152 euro duurder uit bent bij het accepteren van een verlengaanbod en dat dit bedrag zelfs kan oplopen tot 586 euro. Vooral huishoudens die zowel gas als stroom afnemen zijn met een verlengaanbod duurder uit.

Je moet dus goed opletten voordat je zo’n aanbod accepteert. Want wat blijkt? Het aanbod voor nieuwe klanten op de eigen site van energieleveranciers is vaak al goedkoper dan de verlengaanbieding die aan vaste klanten wordt voorgelegd. Via prijsvergelijkers blijkt het aanbod voor nieuwe klanten zelfs altíjd goedkoper te zijn.

Meestal geen winst op nieuwe klanten

„Wat ons opvalt is dat vrijwel alle leveranciers hun vaste klanten een veel lagere cashback geven of zelfs helemaal geen cashback, in vergelijking met hun aanbod voor nieuwe klanten via de eigen site of via prijsvergelijkers. Ook blijken de leveringstarieven bij het verlengen van een energiecontract soms hoger dan voor nieuwe klanten”, zegt energie-expert Geert Wirken van Keuze.nl. „Leveranciers maken vaak geen winst op een nieuwe klanten en via het verlengaanbod proberen ze dat daarna alsnog.”

De vergelijkingssite vroeg voor het onderzoek het verlengaanbod van meerdere huishoudens op. Dat ging om huishoudens met zowel een aflopend vast energiecontract en een variabel energiecontract. Het verlengaanbod werd vervolgens vergeleken met het goedkoopste jaarcontract van de eigen energievergelijker én van twee andere grote vergelijkingssites.

Ook werd er gekeken naar de verlengaanbiedingen van meerdere energieleveranciers en naar de verschillende verbruiksprofielen. Huishoudens met een laag, gemiddeld en hoog energieverbruik werden onder loep genomen.

Tot slot zijn ook de verschillende energiebehoeften in het onderzoek meegenomen, namelijk huishoudens met zowel gas als stroom, huishoudens met alleen stroom en huishoudens met zonnepanelen, waarbij ook is gekeken naar het terugleveren van energie.

Reacties