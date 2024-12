Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoop je dat de woningmarkt instort? Dit is de reden waarom de prijs van een koophuis voorlopig niet zakt

Hoop jij stiekem ook dat de woningprijzen gaan zakken of wellicht de hele woningmarkt in elkaar klapt? Je bent vast niet de enige. Maar volgens deze hoogleraar woningmarkt gaan de prijzen voor een koophuis voorlopig nog niet zakken, en dit is waarom.

Het is een zooitje op de woningmarkt. Het aantal huurwoningen in de particuliere sector is schaars en de huurprijzen blijven voor een hoop mensen veel te hoog. Daarnaast zijn de wachtlijsten voor sociale huur lang, kost een koophuis tegenwoordig ook een flinke duit en krijgt écht niet zomaar iedereen een hypotheek.

Stijgende prijzen koopwoning

Niet gek dat sommige mensen af en toe een schietgebedje doen in de hoop dat er iets verandert op de woningmarkt. Maar op de koopmarkt ziet het ernaar uit dat dat voorlopig nog niet gaat gebeuren.

Ook in november stegen de huizenprijzen opnieuw. In oktober was dat 11,5 procent meer ten opzichte van vorig jaar en november komt op 11,9 procent meer uit. Een gemiddelde koopwoning kost bijna 462.000 euro, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. De woningprijzen stijgen al maanden.

Hoogleraar legt uit waarom prijzen stijgen

Peter Boelhouwer is hoogleraar woningmarkt verbonden aan de TU Delft en legt aan BNR uit waarom die koopwoningen blijven stijgen in prijs. Volgens hem komt dat door verschillende factoren. „De loonontwikkeling is fors, dat is een belangrijke verklaring voor de ruimte van de prijsstijging. Daarnaast is de hypotheekrente met ongeveer 1 procentpunt gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Dat is natuurlijk heel veel. Voor een tienjarige rente met NHG (Nationale Hypotheekgarantie, red.) betaal je ongeveer 3,5 procent.”

Daardoor is de leencapaciteit flink toegenomen. „Je kunt nu ongeveer 5 procent tot 6 procent meer lenen, daarbovenop zijn de lonen ongeveer met 6 procent gestegen, dat biedt meer leencapaciteit.”

Door de hogere hypotheekbedragen en krappe woningmarkt, kunnen de woningprijzen zo extreem oplopen. „Het aantal transacties is ook weer opgelopen, dus dan krijg je die prijsstijgingen.”

2024 meer huizen verkocht

In 2023 werden relatief minder woningen verkocht en waren de woningprijzen lager. Maar dat geldt niet voor 2024. Nee, dit jaar explodeerde de markt. Het aantal verkopen is namelijk met 18 procent gestegen. „Van juni 2022 tot juni 2023 was de verkoop met zo’n 20 procent teruggevallen, dat herstelt zich nu weer”, aldus de hoogleraar.

Dat komt overigens ook door de verkoop van particuliere verhuurders. Mede door de Wet betaalbare huur en aangescherpte regels en hogere belastingen rondom verhuur. Het effect daarvan is dat veel verhuurders hun panden verkopen omdat de verhuren niet meer lucratief is, maar verkopen is dat wel.

Koophuis starters

Boelhouwer noemt op dat starters dit jaar meer hebben geroerd op de woningmarkt. „De positie van starters is heel lastig, maar je ziet wel dat ze naar verhouding nu iets meer kopen.” Maar de positie van starters ten opzichte van doorstromers is behoorlijk lastig. „De NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars, red.) berekende onlangs dat doorstromers 7,5 ton kunnen betalen. Dat geeft een enorme druk.”

Overigens speelt de overwaarde op de woningmarkt een steeds belangrijke rol, zolang starters bereid zijn om grote geldbedragen neer te leggen voor een starterswoning.

Stort de woningmarkt in? ‘Voorlopig niet’

En wacht jij tot de woningmarkt instort? Dan moet je volgens de hoogleraar nog even geduld hebben. „Ik zie dat voorlopig nog niet gebeuren. Voor het komende jaar is de verwachting ook dat de prijzen blijven stijgen.”

Boelhouwer benadrukt namelijk dat de rente op de kapitaalmarkt verder daalt, waardoor er meer geld vrijkomt. Ook het erven van overwaardes zal volgens de hoogleraar een steeds grotere invloed hebben op de huizenmarkt. „Ik zie die prijsdaling voorlopig niet plaatsvinden.”









