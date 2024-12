Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dakloze Brian dag in dag uit op bankjes in Amsterdam: ‘Wat is thuis als je geen huis hebt?’

Hij heeft een fiets, dat nog wel. Samen met de bankjes van Amsterdam vormt die fiets eigenlijk het huis van dakloze Brian. De Amerikaan werd gevolgd voor een korte documentaire die je vanavond op tv kunt zien. Interessant om eens te bekijken toch, zo’n kijkje in het leven van iemand die op straat leeft? Of niet?

Between Small Places heet de docu over dakloze Brian. Metro bekeek het documentje over zijn dagelijkse leven alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis. Verhalen over daklozen zijn interessant, vooral als het heel ver van jezelf af staat. ‘Hoe is het zo gekomen?’, is de eerste vraag die bij velen opkomt.

Metro bracht zelf ook enkele verhalen over dakloze Nederlanders, zoals de 23-jarige Layla. Het klinkt misschien als een beetje borstklopperij, maar die interviews waren net iets interessanter dan Between Small Places. De reden: de lezer leerde deze mensen beter kennen dan Brian.

Vluchteling, oma en vriendschap

Ook dat heeft weer een reden. Between Small Places maakt onderdeel uit van een reeks over ‘ongeschreven regels’. In Ask Me Anything kunnen mensen prangende vragen stellen aan Abdulaal, een Soedanese vluchteling die nu zes jaar in ons land is. In een andere docu wordt een activistische oma gevolgd en in Het Nest gaat het over moederschap (een bewustgekozen eenouderschap versus een traditioneel gezinsleven). In Vriendschapsketting onderzoekt Pien Vroonland de codes en regels van vriendschap. Toen Pien 8 was vroeg ze het meisje waarmee zij elke dag speelde of ze beste vriendinnen waren. Het verrassende antwoord was „nee”.

Dakloze Brian snurkt op bankjes

De in Amsterdam ‘wonende’ Brian zou je niet metéén als dakloze bestempelen. Zijn 69-jarige grijze baardje houdt hij keurig bij, zijn kleding is redelijk en zijn schoenen bijna netjes te noemen. Een klein probleem met deze Between Small Places echter: de kijker ziet de man wel bezig, maar echt leren kennen doen we hem dus niet.

De Amerikaanse schrijver is ook in onze hoofdstad blijven pennen, in een schriftje met telkens een datum erboven. ‘s Morgens aanschouwt hij na weer een nachtje snurken (letterlijk) op een bankje een vrouwen-trainingklasje. Vervolgens wordt het ook tijd voor actie: de Daklozenkrant verkopen.

De dakloze komt letterlijk niet meer thuis

Hoe hij ooit in Nederland verzeild raakte en een dakloze werd? Geen idee. Leuk is wel te horen dat vroeger in Amerika eens wilde liften, maar niet waarheen. Hij vond het daarom wel aardig om home op zijn bordje te zetten. De eerste de beste automobilist stopte en kende de jonge lifter kennerlijk. Brian werd namelijk linearecta bij zijn moeder op de stoep afgezet. We komen ook aan de weet dat Brian als kind voor elke schooldag zwom en dat hij dat heerlijk vond. Dat hij een mobieltje heeft om zijn zus te bellen en dat letterlijk naar huis gaan deze dakloze niet meer lukt. Het huis uit zijn jeugd ging ooit tegen de vlakte.

Daar gaat het blijkbaar om in Between Small Places: wat betekent ‘thuis’ als je geen huis hebt? Voor dakloze Brian is thuis een plek waar hij een tijdje is geweest en waar hij de weersomstandigheden en de mensen heeft leren kennen. En dat is nu Amsterdam, van bankje naar bankje. Elke reis duurt voor deze dakloze tegenwoordig max tien minuten. Zijn leven hoeft niet per se te veranderen. Niet te drastisch in elk geval, hoogstens met wat minder regen.

Hiepierdepiep

Dan een dakloze een bekend gezicht kan worden, blijkt wel als het vrouwen-trainingklasje opeens met appeltaart en feesthoedjes aan komt zetten. Het meezingen met ‘hieperdepiep’ is voor deze Amerikaan en beetje lastig, het opeten van de smakelijke appeltaart veel minder. Leuk, zo’n actie.

Gezien de VPRO-insteek snappen we Between Small Places wel, maar tegelijkertijd blijven er zóveel vragen hangen. Een docu met een kop een staart, waarna je kunt navertellen hoe de 24 uur van een dakloze er dagelijks uitziet en je meer over de levensgeschiedenis van Brian aan de weet bent gekomen, lijkt deze kijker toch wat interessanter.

Aantal blikken uit 5: 2

Between Small Places is vanavond (maandag 23 december) om 23.15 uur bij VPRO op NPO 2 te zien. Streamen kan, net als de andere genoemde docu’s, via NPO Start.

