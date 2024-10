Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wordt de huurwet van Hugo de Jonge teruggedraaid? DNB-baas Klaas Knot pleit daarvoor

Het nieuwe kabinet doet er verstandig aan de huurwet van voormalig woonminister Hugo de Jonge terug te draaien. Dat stelt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens hem is het aanbod aan huurwoningen sinds de invoering in juli dit jaar fors geslonken, terwijl de huurprijzen zijn toegenomen.

De zogeheten Wet betaalbare huur was juist bedoeld om huren betaalbaarder te maken. Maar er was ook kritiek. Vastgoedbeleggers vinden het door de maximale huurprijs voor woningen in het middensegment minder interessant om woningen te verhuren. Daardoor zouden er nu extra veel huurwoningen overgaan naar de koopmarkt.

„Ik wil niet een politiek oordeel vellen over een wet die uiteindelijk ook door het parlement is aangenomen. Maar ik kijk wel naar de consequenties”, laat Knot aan persbureau ANP weten bij de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington. Volgens hem ligt het aantal beschikbare huurwoningen in de vrije sector dit kwartaal 38 procent lager dan een jaar terug.

Huurwet moet jongeren helpen

Verder ziet hij dat vooral kleine verhuurpartijen hun huurwoningen in de verkoop doen. „Die hebben naast de wet betaalbare huur natuurlijk ook te maken met de strengere regels in box 3 en de opkoopbescherming.” Grote beleggers houden hun huurwoningen vooralsnog wel aan, maar dreigen zich bij nieuwbouwprojecten minder te richten op de voor doorstroming broodnodige middenhuurwoningen. Volgens Knot zijn die woningen juist erg gewild bij jongeren en lagere inkomens, mensen die sowieso al heel lastig aan een huis geraken.

„Als je deze dingen op een rij zet, dan is het moeilijk om tot een positief oordeel over deze wet te komen”, concludeert Knot. Volgens hem is een deel van de schade inmiddels al aangericht. „Maar ja, je kent het gezegde, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”

‘Prijs van koopwoning blijft voorlopig stijgen’

Ook koopwoningen zijn schaars en de prijzen gaan hard omhoog. Knot denkt dat de prijzen voorlopig flink blijven stijgen. Wel is hij tevreden over de kabinetsaanpak om het aanbod te vergroten. Het kabinet maakt nu echt werk van meer huizen bouwen, ziet hij, en wil speculatie met bouwgrond ontmoedigen. „Alleen we moeten geen wonderen verwachten dat dit op heel korte termijn tot een minder forse prijsstijging of zo zal leiden.” Daarom zou het kabinet volgens Knot ook moeten kijken om de door fiscale voordelen als de hypotheekrenteaftrek opgeblazen financieringsruimte van huizenkopers te drukken. „Maar daar doet helaas ook dit kabinet, net als voorgaande kabinetten, niets aan.”

