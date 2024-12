Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wanneer is koffie het meest effectief? Dat kun je volgens deze hoogleraar tactisch berekenen

Een hoop mensen kunnen niet zonder een bakkie koffie. Want de cafeïne sleept je door een werk- of schooldag heen. Een hoogleraar legt echter uit dat de timing van jouw koffie nogal uitmaakt. Wanneer kun je het best een cafeïnestoot nemen om de effecten ervan te optimaliseren?

Koffie, Metro heeft er al het nodige over geschreven. Hoeveel kopjes koffie mag je op een dag drinken? Is koffie in de ochtend gezond? Waarom je na koffie naar de wc moet voor de grote boodschap. En ben je bekend met een cafeïnecrash? Maar we wilden je ook niet onthouden wanneer koffie vooral effectief is.

Wakker en alert door cafeïne

Koffie breng ons ‘s ochtends in beweging. Maar het is ook bekend dat koffie de atletische prestaties verbetert, van kracht tot uithoudingsvermogen. Net als cognitieve vaardigheden zoals alertheid, leessnelheid en probleemoplossing, legt James Betts, hoogleraar metabole fysiologie, tegen BBC Science Focus uit. „Er is een enorme lijst van veronderstelde prestatieverhogende stoffen. Je kunt de effecten die duidelijk werken op één hand tellen en ik zou cafeïne bovenaan de lijst zetten omdat de effecten zo krachtig en consistent zijn. Ook wordt cafeïne vrijwel door elk weefsel in het lichaam opgenomen.”

Cafeïne stimuleert het zenuwstelsel en verhoogt de adrenaline, waardoor we minder moe worden. Het bevordert daarnaast de vetverbranding voor energie, waardoor het lichaam zijn glycogeenvoorraden kan sparen en het uithoudingsvermogen verbetert.

Ook blokkeert cafeïne receptoren voor een neurotransmitter genaamd adenosine, die ons aanmoedigt om te slapen. Dat is deels de reden dat we ons alert en vol energie voelen na een bakkie koffie.

Wanneer is het meest effectief om koffie te drinken?

Handig als je wakker wilt blijven, maar een kopje koffie laat op de dag kan het moeilijker maken om in slaap te vallen. Ook kan te veel cafeïne ons zenuwachtig of angstig maken als we geen uitlaatklep hebben voor de power-up die het ons geeft. Dus wanneer moet je je cafeïnestoot nemen om de effecten ervan te optimaliseren?

In 2020 ontdekte Betts dat het drinken van sterke koffie direct na een slechte nachtrust je bloedsuikerspiegel in de loop van de dag kan beïnvloeden. „Als mensen een slechte nachtrust hebben en vervolgens vlak voor het ontbijt cafeïne drinken, resulteert dit in een aanzienlijk hogere glucose- en insulinerespons”, zegt Betts. „Dus mensen verloren de metabolische controle – ze konden suiker niet verdragen. Met andere woorden, het schaadt het vermogen van je lichaam om met het ontbijt om te gaan.”

Koffie voor betere sportprestaties

Slechte controle van de bloedsuikerspiegel zorgt voor schommelingen in energieniveaus en kan het risico op aandoeningen zoals diabetes type 2 en hartziekten vergroten. „Wachten tot een uur na het ontbijt betekent waarschijnlijk dat je de vertering en opname van de voedingsstoffen hebt voltooid, en dan is het veiliger om koffie te drinken”, aldus de hoogleraar.

Het is volgens Betts ook een goed idee om jouw cafeïne-inname te timen rond taken of lichaamsbeweging. Als je meer uit een training wilt halen of een snellere hardloopsessie wilt doen, raadt Betts je aan om 45 tot 60 minuten voordat je training begint een kopje koffie te drinken.

Concentratie en prestatie

En hoelang heeft de cafeïne dan effect? „We weten dat zelfs bij mensen die veel cafeïne gebruiken, de effecten een uur of twee aanhouden. Bij mensen die niet zoveel cafeïne drinken, houden de effecten vier tot zes uur aan, waardoor ze de koffie al veel eerder kunnen drinken”, legt de hoogleraar uit.

Veel mensen weten dat een goed getimede koffie iemands concentratie kan vergroten. Uit een artikel van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore (VS) blijkt ook dat cafeïne direct na het studeren de geheugenconsolidatie kan verbeteren.

Uit onderzoek is echter gebleken dat te veel cafeïne tot slechte schoolprestaties kan leiden als studenten het zo vaak gebruiken dat het hun slaapkwaliteit, slaapduur of hun slaperigheid overdag beïnvloedt.

Uiteindelijk gelooft Betts dat cafeïne een goede zaak is, vooral als je het ‘s ochtends drinkt en tactisch incalculeert.

