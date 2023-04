Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Feit of fabel over koffie? Het maximale aantal koppen koffie per dag is 3

Het zwarte goud, een bakkie pleur, troost of slobber: zomaar een greep uit de benamingen die wij voor een kopje koffie hebben. Het oppeppende drankje speelt een grote rol in ons leven. Toch dwalen er nog veel fabels over dit onderwerp op het internet rond. Tijd om daar verandering in te brengen. In de rubriek Feit of fabel gaan we in gesprek met experts om de waarheid boven tafel te krijgen. Met vandaag: is het onverstandig om meer dan drie koppen koffie per dag te drinken?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat koffie goed is voor onze gezondheid. Betekent dit dat je er een onbeperkt aantal koppen per dag van kunt drinken, of zit er een maximale hoeveelheid aan? Metro vroeg het aan epidemioloog en voedingswetenschapper Trudy Voortman.

Maximaal aantal kopjes koffie per dag

Het is volgens Voortman lastig om een concreet aantal te noemen als we het hebben over de maximale hoeveelheid koffie per dag, maar volgens haar passen vier tot vijf kopjes per dag zeker wel in een gezonde levensstijl. „Die hoeveelheid wordt door veel experts aangeraden. En eigenlijk weten we niet goed wat er gebeurt als je die hoeveelheid overschrijdt: in studies is de groep mensen die méér dan vijf koppen per dag drinken vaak te klein om apart onderzoek naar te doen.”

Het is volgens de voedingsdeskundige dan ook onduidelijk of meer koffie drinken slechter is, of juist beter. „Uit onderzoeken naar koffie blijkt dat een aantal kopjes koffie per dag gelinkt wordt aan een lagere kans op hart- en vaatziekten, diabetes, minder beroertes en allerlei andere chronische ziektes. Uit de meeste studies komt die lagere kans op deze ziektes duidelijk naar voren bij zo’n vier à vijf koppen per dag. Maar we weten dus niet goed of meer koffie dan dat drinken per se beter of slechter is.”

Cafeïne tolerantie

Daarbij wil Voortman wel een kanttekening maken, omdat mensen verschillend kunnen reageren op een kopje koffie. „Als je veel cafeïne neemt, kun je onrustig worden of slechter slapen, omdat de alertheid waar de cafeïne voor zorgt kan doorschieten. Dat wordt vaak als onprettig ervaren. De een is dan ook gevoeliger voor cafeïne dan de ander.” Ervaar jij dit ook zo, ga dan bij jezelf na bij hoeveel kopjes koffie jouw persoonlijke grens ligt. Vanwege de cafeïne is ook het advies om niet meer dan twee kopjes te drinken als je zwanger bent of borstvoeding geeft.

Conclusie

Zijn meer dan drie koppen koffie per dag slecht voor je gezondheid? Oordeel: onjuist. Volgens verschillende experts passen vier tot vijf koppen koffie per dag prima in een gezonde levensstijl. We weten niet of meer koffie drinken beter is, omdat er weinig onderzoeken gedaan zijn naar het maximale aantal koppen per een dag. De gevoeligheid voor het oppeppende stofje cafeïne speelt een grote rol in de hoeveelheid koffie die je op een dag kunt nuttigen.

